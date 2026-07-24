Il River Plate piazza due colpi "Mondiali". Se l'ufficialità di Nicolas Otamendi, ieri al primo allenamento con la squadra, era già stata effettuata qualche settimana fa, quest'oggi è arrivata la fumata bianca per l'arrivo di Angel Correa. I due argentini hanno condiviso insieme lo spogliatoio dell'Albiceleste durante il cammino trionfante a Qatar 2022. L'allenatore del River, Eduardo Coudet, può sorridere.

Trattativa travagliata

Dopo settimane travagliate in cui ilha più volte cambiato i termini del trasferimento, ile il club messicano hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di. Le cifre, per il calcio argentino e sudamericano, sono di quelle importanti: 15 milioni di dollari più 2 di bonus legati alle prestazioni.

MADRID, SPAIN - MARCH 12: Angel Correa dell'Atletico de Madrid controlla il pallone durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024/25 tra Atletico de Madrid e Real Madrid C.F. all'Estadio Metropolitano il 12 marzo 2025 a Madrid, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'ex giocatore dell'Atlético Madrid, club in cui ha militato dal 2014 al 2025, ha sottoscritto un contratto fino a dicembre 2029 e diventerà l'acquisto più caro della storia del River Plate, superando il costo degli affari di Castano e Pratto. In Messico, però, non hanno preso bene le circostanze dell'addio di Correa. Infatti, non si è presentato al ritiro pre-campionato e ha svuotato l'armadietto, salutando tutti i suoi compagni di squadra, prima che l'accordo andasse in porto, nonostante un contratto valido fino al 2027.

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Colpo da 90

si aggiunge a un roster già profondamento qualitativo. Difatti,può pescare da una rosa profonda e impreziosita da calciatori d'esperienza e campioni del mondo. Correa, seconda punta naturale ma schierato spesso dal Cholocome esterno nel 4-4-2, può sposarsi benissimo con, meteora della, vincitore dell'Europa League con l'. L'attaccante arriva giusto in tempo per l'inizio del campionato di Clausura, il cui debutto è fissato domenica alle 00:15 ora italiana.