Colpo per i Millonarios: arriva Angel Correa a titolo definitivo
River Plate, il tifoso più pazzo di sempre si è tatuato 300 volte lo stemma del club
Il River Plate piazza due colpi "Mondiali". Se l'ufficialità di Nicolas Otamendi, ieri al primo allenamento con la squadra, era già stata effettuata qualche settimana fa, quest'oggi è arrivata la fumata bianca per l'arrivo di Angel Correa. I due argentini hanno condiviso insieme lo spogliatoio dell'Albiceleste durante il cammino trionfante a Qatar 2022. L'allenatore del River, Eduardo Coudet, può sorridere.
Trattativa travagliataDopo settimane travagliate in cui il Tigres ha più volte cambiato i termini del trasferimento, il River Plate e il club messicano hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Angel Correa. Le cifre, per il calcio argentino e sudamericano, sono di quelle importanti: 15 milioni di dollari più 2 di bonus legati alle prestazioni.
L'ex giocatore dell'Atlético Madrid, club in cui ha militato dal 2014 al 2025, ha sottoscritto un contratto fino a dicembre 2029 e diventerà l'acquisto più caro della storia del River Plate, superando il costo degli affari di Castano e Pratto. In Messico, però, non hanno preso bene le circostanze dell'addio di Correa. Infatti, non si è presentato al ritiro pre-campionato e ha svuotato l'armadietto, salutando tutti i suoi compagni di squadra, prima che l'accordo andasse in porto, nonostante un contratto valido fino al 2027.
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Colpo da 90Angel Correa si aggiunge a un roster già profondamento qualitativo. Difatti, Eduardo Coudet può pescare da una rosa profonda e impreziosita da calciatori d'esperienza e campioni del mondo. Correa, seconda punta naturale ma schierato spesso dal Cholo Simeone come esterno nel 4-4-2, può sposarsi benissimo con Beltran, meteora della Fiorentina, Driussi e Santos Borre, vincitore dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte. L'attaccante arriva giusto in tempo per l'inizio del campionato di Clausura, il cui debutto è fissato domenica alle 00:15 ora italiana.
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