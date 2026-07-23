Angel Correa è pronto per tornare in patria e lo farà quasi sicuramente con la maglia del River Plate.

Luigi Mereu
Un pazzo tifoso del River Plate si è fatto tatuare 300 volte lo stemma del club (Fonte Video Account X Tendencias en Argentina)

River Plate, il tifoso più pazzo di sempre si è tatuato 300 volte lo stemma del club

Dopo settimane di trattative, l'attaccante argentino Angel Correa è ormai a un passo dal ritorno in patria e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e TyC Sports, l'operazione è nelle battute finali. L'accordo tra Tigres e River è stato raggiunto e sono già state programmate le visite mediche, ultimo passaggio prima dell'annuncio ufficiale.

Per il River Plate si tratta di un colpo di assoluto spessore dato che l'attaccante è reduce da una stagione positiva in Messico con il Tigres, dove ha confermato le qualità che negli anni lo hanno reso uno degli attaccanti argentini più affidabili segnando 23 gol in 54 presenze, servendo anche 13 assist ai compagni.

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Correa-River Plate: i dettagli

Per assicurarsi il suo cartellino, il River Plate verserà nelle casse del Tigres una cifra di 17 milioni di euro. Correa firmerà inoltre un contratto che lo legherà al club argentino fino al giugno 2029, diventando uno dei principali punti di riferimento del nuovo progetto tecnico.

Correa, 31 anni, è reduce da una stagione positiva con il Tigres, dove ha confermato le qualità che negli anni lo hanno reso uno degli attaccanti argentini più apprezzati a livello internazionale. Prima dell'esperienza in Messico, il classe 1995 ha scritto pagine importanti della storia recente dell'Atlético Madrid: con i Colchoneros ha collezionato 469 presenze, realizzato 88 gol e fornito 62 assist, conquistando 1 Liga, 1 Europa League e 1 Supercoppa Europea sotto la guida di Diego Simeone.

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VALENCIA, SPAGNA - 22 FEBBRAIO: Ángel Correa dell'Atlético de Madrid controlla la palla durante la partita della La Liga tra Valencia CF e Atlético de Madrid allo Stadio Mestalla il 22 febbraio 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il River Plate continua così una campagna acquisti ambiziosa, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'allenatore una rosa in grado di competere ai massimi livelli. L'arrivo di Correa aggiungerebbe qualità, fantasia, garra e un bagaglio di esperienza maturato tra Liga, Champions League e Nazionale argentina.

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Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, Angel Correa è pronto a fare ritorno nella sua Argentina dopo 12 anni. L'attaccante ritroverà il calcio del suo Paese, che aveva lasciato nel 2014 dopo essersi messo in luce con la maglia del San Lorenzo, club in cui è cresciuto calcisticamente e con il quale ha completato tutta la trafila del settore giovanile prima di affermarsi in prima squadra.

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