La storia tra Otamendi e la Nazionale Argentina è arrivata al capolinea. Dopo anni di battaglie intense e trofei conquistati, il centrale difensivo annuncia il ritiro dall'Albiceleste con un lungo post sul suo profilo Instagram. La finale al Mondiale 2026, persa per 1-0 contro la Spagna, è stata l'ultima apparizione del giocatore del River Plate.

Le parole di Otamendi

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Nicols Otamendi ha collezionatocon la maglia dell'Argentina. Il difensore è stato per svariati anni uno dei leader più carismatici della retroguardia dell'Albiceleste. Con questa maglia ha conquistato

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 31 marzo 2026: Nicolás Otamendi dell’Argentina realizza su calcio di rigore il terzo gol della sua nazionale durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Zambia, disputata allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, in Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Nel suo messaggio, il difensore ha voluto ripercorrere il percorso costruito negli anni con la maglia dell'Argentina, parlando dei sogni realizzati e del legame creato con il gruppo nonostante l'eliminazione dal Mondiale 2026:"Oggi mi tocca scrivere le parole più difficili della mia carriera. Fin da bambino sognavo di indossare la maglia della Nazionale argentina: é stato il più grande privilegio che il calcio mi abbia regalato. L'ho difesa con tutta la mia anima, con orgoglio e con la responsabilità di sapere cosa rappresenta per milioni di argentini".

Otamendi ha ricordato come il destino abbia voluto regalargli gli ultimi minuti di una partita di spessore, una gara che, pur avendo avuto esito negativo, non cancella quanto costruito nel tempo: "Il destino ha voluto che la mia ultima partita fosse una finale del Mondiale. Non è stato il risultato che volevamo, ma me ne vado a testa alta, sapendo che questo gruppo ha dato tutto fino all'ultimo secondo. Non ho mai risparmiato energie, non ho mai smesso di credere e non ho mai smesso di considerare questa maglia come il più grande onore della mia vita".

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Il ringraziamento ai tifosi e il messaggio per il futuro

Inoltre, l'exha rivolto un pensiero particolare ai sostenitori della Nazionale. Il difensore ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio:" Grazie ai tifosi argentini. Grazie per il vostro amore incondizionato, per ogni bandiera, per ogni coro, per esserci stati nei momenti belli e, soprattutto, in quelli più difficili.".

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 31 marzo 2026: Nicolás Otamendi dell’Argentina festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il terzo gol della sua nazionale durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Zambia, disputata allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, in Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Nelle battute conclusive del suo post, Otamendi ha rivolto parole d'amore verso la sua famiglia e un messaggio di conforto per coloro che continueranno a vestire la maglia dell'Albiceleste:" Grazie alla mia famiglia. Siete stato il mio rifugio in ogni caduta e la mia forza in ogni sfida. Avete sopportato le distanze, le assenze, le lacrime e le frustr azioni. Non ho mai percorso questa strada da solo: ogni passo lo abbiamo fatto insieme".

Sui prossimi protagonisti della Nazionale ha scritto: "A coloro che oggi continuano a indossare questa maglia voglio dire, con tutto il cuore: non smettete mai di crederci. Ci saranno sconfitte che sembreranno impossibili da superare, ma questa maglia ricompensa sempre chi la difende con umiltà, sacrificio e amore. Tenete la testa alta, continuate a lottare e non permettete che una sconfitta vi rubi le speranze. Sono convinto che il prossimo capitolo della nostra storia sarà vostro".

Il messaggio si chiude con una dichiarazione che racchiude il significato dell'intero percorso con l'Albiceleste: "Oggi saluto la Nazionale argentina, ma con un immenso orgoglio per aver rappresentato il mio Paese. Grazie, Argentina. Grazie per avermi permesso di realizzare il sogno di diventare Campione del Mondo e di indossare la maglia più bella del Mondo. Arrivederci, Nazionale".