Il sogno Italia si chiama "Pep Guardiola". Dopo la tragica notte di Zenica, a Coverciano c'è voglia di riscatto e, dopo l'elezione del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e l'ingaggio della coppia Maldini-Leonardo, rispettivamente in qualità di direttore tecnico e advisor, è iniziata la caccia al nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nomi realisticamente più fattibili sembrano essere quelli di Pirlo e Mancini ma, nelle scorse ore, la notizia del blitz a Barcellona da parte di Maldini e Leonardo, nel tentativo di convincere Pep Guardiola a tornare ad allenare prendendo il comando della Nazionale italiana, ha acceso le speranze dei tifosi azzurri. Di ciò ne ha parlato lo stesso Malagò, confermando la trattativa e spiegando la sua posizione.

Giovanni Malagò su Pep Guardiola

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Malagò ha confermato la trattativa condichiarando: "Ci sono parti relative alla finanza e al, secondo cui affermare che c'è da stringere i denti è davvero poco. Ci sono ovviamente delle eccezioni. Eccezioni che, per fare un nome, possono riguardare un allenatore molto chiacchierato in queste ore come".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce mentre un montaggio dei momenti salienti della sua carriera al Manchester City viene proiettato sul maxischermo dello stadio dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa all'Etihad Stadium di Manchester, Inghilterra, il 24 maggio 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Continuando, il presidente della FIGC ha sottolineato: "Cosa intendo per Eccezioni? Eccezioni per ovvie motivazioni che non sto qui a illustrare. Non dico che la trattativa andrà in porto, però, penso che eventualmente sarà stato comunque corretto e importante aprire, tener vivo e caldo un dialogo con lui".

Le parole del presidente della FIGC sulle alternative

Nel corso dell'intervista, l'imprenditore e dirigente sportivo italiano ha comunque parlato delle alternative: "Non voglio assolutamente mancare di rispetto nei confronti di altre persone, perché sugli altri soggetti c'è già stato un confronto. Ovviamente, uno può scegliere qualcuno che a livello di generazione è di una scuola definiamola più moderna ma, a quel punto, la cosa diventerebbe molto soggettiva".

🚨🇮🇹Italy are closing in on a decision over their next head coach, with Maldini and Leonardo having launched a direct approach for Pep Guardiola this week, only to find the Spaniard's desire for a sabbatical remains the primary obstacle. pic.twitter.com/HdoAwszNly — Fanbrizio Romano (@fan_FabrizioR) July 22, 2026

Infine, Giovanni Malagò ha chiuso il suo intervento sottolineando che in lista ci sono diversi nomi: "La cerchia non è assolutamente ristretta a Guardiola, Pirlo e Mancini ma si pensa ad un determinato profilo per il ruolo di ct e i nomi precedentemente citati fanno parte di questa categoria".