Una suggestione che avrebbe del clamoroso scuote il futuro dell'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel weekend sarebbe andato in scena un incontro a Barcellona tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, con al centro dei colloqui anche la possibilità di affidare all'allenatore catalano il ruolo di commissario tecnico dell'Italia.

Il sogno dell'Italia si chiama Pep Guardiola

Un'ipotesi destinata a far discutere, ma che nasce dalla volontà di individuare un profilo internazionale per guidare la Nazionale verso una nuova fase. Guardiola rappresenterebbe infatti il nome più prestigioso possibile: un tecnico capace di rivoluzionare il calcio moderno attraverso idee, metodo e una filosofia riconoscibile in ogni squadra allenata.

L'incontro avrebbe avuto come obiettivo quello di presentare a Guardiola il progetto azzurro e valutare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di CT. Un'operazione tutt'altro che semplice, considerando il valore dell'allenatore e il suo legame con il calcio dei club, ma che testimonia la volontà di puntare su un nome di assoluto livello.

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Fonte Sky Sport: incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola

Weekend di lavoro a Barcellona, proposto il ruolo di CT#SkySport — skysport (@SkySport) July 20, 2026

A favorire il dialogo ci sarebbe anche la presenza di figure come Maldini e Leonardo, due uomini con una lunga esperienza internazionale e una profonda conoscenza del calcio europeo. Entrambi potrebbero avere un ruolo strategico nella costruzione di un nuovo progetto tecnico per la Nazionale.

Guardiola, reduce da anni di successi sulle panchine di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, ha sempre mostrato grande attenzione per il calcio italiano e per la crescita dei giovani talenti. Il suo eventuale arrivo sulla panchina azzurra rappresenterebbe una vera rivoluzione culturale, con l'obiettivo di riportare l'Italia ai vertici del calcio mondiale.

Resta da capire quale sarà la risposta dell'allenatore spagnolo e se la trattativa potrà trasformarsi da suggestione a realtà. Per ora si tratta di un primo contatto, ma il semplice fatto che un nome come quello di Guardiola venga accostato alla panchina dell'Italia apre scenari impensabili fino a pochi giorni fa. La Nazionale cerca una nuova identità e un nuovo condottiero. E il sogno porta il nome di Pep Guardiola.