La fine del Mondiale non è bastata a placare gli animi sul caso Folarin Balogun. L'attaccante statunitense, a cui era stata revocata la squalifica prima degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, è ancora al centro delle discussioni dopo le controverse dichiarazioni di Donald Trump riguardo la chiamata al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Sugli scudi, stavolta, è la Norvegia la quale ha dichiarato che presenterà un reclamo ufficiale alla FIFA in merito alla vicenda.

La Federcalcio norvegese presenterà un reclamo ufficiale alla FIFA

Intervistata ai microfoni del Times, Lise Klaveness, presidente della Federazione calcistica norvegese, ha dichiarato che mira a far luce sul caso Folarin Balogun e, in particolare, sulla telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino. Ragion per cui, ha affermato che la NFF (Norges FotballForbund, federcalcio norvegese) presenterà un reclamo ufficiale all'organo di governo del calcio mondiale.

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto al vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene definito un vertice internazionale per la pace, a seguito dell'avvio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Klaveness, successivamente, ha accusato i vertici della FIFA affermando: "I piani alti della FIFA vogliono mettere a tacere la vicenda. Quando si viola una regola in questa maniera, ci si avvia su una china pericolosa, la quale mette a rischio tutto il calcio".

"Infantino deve ammettere che è stato un errore"

🗣️ "SCALONI SIN DUDAS QUE ESTÁ ENTRE LOS MEJORES ENTRENADORES DE NUESTRO FÚTBOL" 🇦🇷



Juan Román Riquelme, presidente de Boca, dialogó mano a mano con TyC Sports y elogió al cuerpo técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/NX1OaDD6IQ — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Nel corso dell'intervista, la presidente della Federazione calcistica norvegese ha poi spostato la propria attenzione su: "Infantino? Chiedo al presidente della FIFA di ammettere che (il caso Folarin Balogun, ndr) è stato un errore".

Infine, è importante precisare che la NFF, al reclamo ufficiale che sporgerà nei prossimi giorni, potrebbe anche decidere di collegare la denuncia presentata lo scorso mese in merito all'assegnazione del Premio FIFA per la pace a Donald Trump.