Il centrocampista del Boca, Leandro Paredes, mette in dubbio la sua permanenza nell’Albiceleste: “Non so se continuerò con la nazionale argentina"
Leandro Paredes pensa all'addio in nazionale. Ancora amareggiato e deluso per la sconfitta in finale mondiale contro la Spagna, il centrocampista argentino ha avuto modo di esprimere tutte le sue sensazioni sull'Albiceleste e sul suo futuro in nazionale in una lunga e sincera intervista.
Paredes: "L'Argentina ha fatto un grande Mondiale"Intervistato subito dopo la vittoria per 1-0 del Boca Juniors contro l'O'Higgins ai microfoni di ESPN, Leandro Paredes ha dapprima parlato del suo recente infortunio alle costole: "I primi giorni sono stati duri perché avevo una piccola frattura, ma ora sto meglio. Il dolore intenso si è manifestato nei primi giorni dopo la partita contro l'Egitto, e siamo riusciti a gestirlo bene con l'aiuto dei traumatologi e di altri specialisti per sopportarlo il più possibile".
Continuando, il centrocampista argentino ha respinto qualsiasi teoria di complotto riguardante la finale contro la Spagna: "Se mi baso su quello che sento, dovrei essere pazzo. Tutto quello che è stato detto prima, durante e dopo il Mondiale... Abbiamo fatto un grande Mondiale, la Spagna è stata superiore a noi in finale, sono stati meritatamente i vincitori, e tutto quello che possiamo fare ora è goderci ciò che abbiamo realizzato in questi otto anni. È stato un percorso spettacolare, un piacere farne parte, e sicuramente ci sbellicheremo dalle risate dopo".
"Sarà molto difficile mantenere questo livello"Nel corso dell'intervista, l'ex giocatore di Roma e PSG ha parlato della delusione provata al MetLife Stadium: "Sarà un lungo processo superare quello che abbiamo vissuto. Anche se abbiamo raggiunto traguardi importanti, perdere la finale mondiale farà male a lungo perché ci siamo andati così vicini. Ora dobbiamo goderci questo momento, perché non è facile raggiungere il livello che abbiamo mantenuto per così tanto tempo, quello che abbiamo ottenuto. Anche se abbiamo perso la finale, le persone si sono viste riflesse in noi e questo è molto gratificante, ed è per questo che sono felice".
🔵🟡🗣️ Leandro Paredes, tras la victoria ante O'Higgins, habló sobre la final del Mundial ante España y las teorías posteriores: "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo en la previa, durante y después del Mundial. Hicimos un gran torneo, España… pic.twitter.com/MuGqIKx12a— TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2026
Infine, Paredes ha chiuso il suo intervento parlando della squadra ma, soprattutto, aprendo forse ad un possibile addio alla nazionale: "Per molti sarà una decisione difficile, se continuare o meno. È stato un percorso bellissimo e spettacolare; abbiamo raggiunto traguardi importanti. Sarà molto difficile mantenere questo livello e far sì che il gruppo continui a funzionare in questo modo. Dobbiamo valutare molte cose e parlarne con l'allenatore, prendere decisioni con calma. Permanenza in nazionale? Non lo so, fa parte del processo: bisogna assimilarlo, pensarci, non prendere decisioni affrettate, ed è certamente qualcosa che va discusso".
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