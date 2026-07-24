Leandro Paredes pensa all'addio in nazionale. Ancora amareggiato e deluso per la sconfitta in finale mondiale contro la Spagna, il centrocampista argentino ha avuto modo di esprimere tutte le sue sensazioni sull'Albiceleste e sul suo futuro in nazionale in una lunga e sincera intervista.

Paredes: "L'Argentina ha fatto un grande Mondiale"

Intervistato subito dopo la vittoria per 1-0 del Boca Juniors contro l'O'Higgins ai microfoni di ESPN, Leandro Paredes ha dapprima parlato del suo recente infortunio alle costole: "I primi giorni sono stati duri perché avevo una piccola frattura, ma ora sto meglio. Il dolore intenso si è manifestato nei primi giorni dopo la partita contro l'Egitto, e siamo riusciti a gestirlo bene con l'aiuto dei traumatologi e di altri specialisti per sopportarlo il più possibile".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 25 MARZO: Leandro Paredes dell'Argentina reagisce durante le qualificazioni della Coppa del mondo FIFA 2026 del Sud America tra Argentina e Brasile all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​25 marzo 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Continuando, il centrocampista argentino ha respinto qualsiasi teoria di complotto riguardante la finale contro la Spagna: "Se mi baso su quello che sento, dovrei essere pazzo. Tutto quello che è stato detto prima, durante e dopo il Mondiale... Abbiamo fatto un grande Mondiale, la Spagna è stata superiore a noi in finale, sono stati meritatamente i vincitori, e tutto quello che possiamo fare ora è goderci ciò che abbiamo realizzato in questi otto anni. È stato un percorso spettacolare, un piacere farne parte, e sicuramente ci sbellicheremo dalle risate dopo".

"Sarà molto difficile mantenere questo livello"

Sarà un lungo processo superare quello che abbiamo vissuto. Anche se abbiamo raggiunto traguardi importanti,

perdere la finale mondiale farà male a lungo

perché ci siamo andati così vicini. Ora dobbiamo goderci questo momento, perché non è facile raggiungere il livello che abbiamo mantenuto per così tanto tempo, quello che abbiamo ottenuto.

Anche se abbiamo perso la finale, le persone si sono viste riflesse in noi

e questo è molto gratificante, ed è per questo che sono felice

".

🔵🟡🗣️ Leandro Paredes, tras la victoria ante O'Higgins, habló sobre la final del Mundial ante España y las teorías posteriores: "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo en la previa, durante y después del Mundial. Hicimos un gran torneo, España… pic.twitter.com/MuGqIKx12a — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2026

Nel corso dell'intervista, l'ex giocatore di Roma e PSG ha parlato della delusione provata al MetLife Stadium: "

Infine, Paredes ha chiuso il suo intervento parlando della squadra ma, soprattutto, aprendo forse ad un possibile addio alla nazionale: "Per molti sarà una decisione difficile, se continuare o meno. È stato un percorso bellissimo e spettacolare; abbiamo raggiunto traguardi importanti. Sarà molto difficile mantenere questo livello e far sì che il gruppo continui a funzionare in questo modo. Dobbiamo valutare molte cose e parlarne con l'allenatore, prendere decisioni con calma. Permanenza in nazionale? Non lo so, fa parte del processo: bisogna assimilarlo, pensarci, non prendere decisioni affrettate, ed è certamente qualcosa che va discusso".