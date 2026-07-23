Riquelme difende l'Argentina. L'attuale presidente del Boca Juniors, nonché uno dei più grandi talenti nella storia del calcio argentino, ha voluto rendere omaggio al percorso dell'Albiceleste al Mondiale 2026, nonostante la deludente sconfitta in finale contro la Spagna. El Mudo, in particolare, ha esaltato le qualità di Messi e il percorso di Scaloni, aggiungendo un'opinione sulla sconfitta destinata a far discutere.

Riquelme esalta l'Argentina di Messi e Scaloni

Intervistato ai microfoni di TyC Sports, Riquelme ha dapprima elogiato la figura di Lionel Messi: "Un allenatore è fondamentale in una squadra, ma a volte creiamo storie che non sono del tutto realistiche. Per gli allenatori è più facile lavorare con Messi che con altri giocatori, perché devono dargli meno istruzioni, e chi può dire di averlo allenato è privilegiato. Siamo stati tutti fortunati ad aver visto Messi. Quando c'era Maradona, pensavamo che non ce ne sarebbe stato un altro, poi è arrivato quello che ci fa persino chiedere se non sia migliore".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Il presidente dell'AFA Claudio Tapia e Juan Roman Riquelme, presidente del Boca Juniors, si scambiano un regalo prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Successivamente, il presidente del Boca Juniors ha spostato la sua attenzione proprio sul commissario tecnico Lionel Scaloni affermando: "Scaloni è tra i migliori nella storia del nostro calcio. Siamo grati per la gioia che lui, il suo staff tecnico e i giocatori ci hanno regalato. Mi rende molto felice perché siamo cresciuti tutti insieme; Scaloni, Samuel e Aimar si conoscono da quando avevamo 14 anni, e io e Ayala siamo andati insieme ai Mondiali del 2006".

"Con più riposo la partita sarebbe andata diversamente"

Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile... dobbiamo ringraziare tutti gli allenatori che hanno vinto e portato gioia al Paese, e anche i giocatori che hanno vinto in ogni epoca. Vincere non è facile. Avere Maradona è stato incredibile, e avere Messi è stato incredibile".

🗣️ "SCALONI SIN DUDAS QUE ESTÁ ENTRE LOS MEJORES ENTRENADORES DE NUESTRO FÚTBOL" 🇦🇷



Juan Román Riquelme, presidente de Boca, dialogó mano a mano con TyC Sports y elogió al cuerpo técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/NX1OaDD6IQ — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Nel corso dell'intervista, il leggendario ex giocatore di Boca e Barcellona ha esaltato la storia dell'Albiceleste: "

Infine, Riquelme ha chiuso il suo intervento parlando del percorso dell'Argentina ai campionati mondiali, aggiungendo un'importante opinione sulla sconfitta in finale: "Siamo stati fortunati ad aver potuto vedere tutti giocare, ma da argentino, non posso che ringraziare questi calciatori per tutta la gioia che ci hanno regalato. La sconfitta in finale? La squadra era stanca, anche se la Spagna gioca molto bene. Ma anche l'Argentina era stanca; con più riposo, la partita sarebbe andata diversamente".