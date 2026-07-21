Amir Richardson torna in Normandia: il centrocampista marocchino della Fiorentina, con la formula di prestito con diritto di riscatto, ha ufficialmente fatto il suo ritorno al Le Havre, club nel quale ha militato dal 2021 al 2023. A renderlo noto è la dirigenza del club francese con un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Le Havre

Attraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, il Le Havre ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Amir Richardson dalla Fiorentina scrivendo:"

Amir Richardson torna all'HAC!

Il nostro piccolo è tornato a casa! Indosserà la maglia azzurra e blu navy nella stagione 2026-2027!".

FIRENZE, ITALIA - 18 MAGGIO: Amir Richardson dell'ACF Fiorentina osserva la partita di Serie A tra Fiorentina e Bologna allo Stadio Artemio Franchi il 18 maggio 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Continuando, il club normanno ha sottolineato la formula dell'operazione: "Legato al club, legato ai suoi colori, Amir, in prestito dalla Fiorentina, indosserà questa maglia durante la stagione 2026-2027!". Per poi aggiungere: "Bentornato a casa, Amir!".

Richardson torna a casa

All'interno del comunicato, il Le Havre ha deciso di raccontare un po' il ritorno in squadra del centrocampista marocchino di cittadinanza francese: "Ha lasciato il nido nel 2023, dopo aver vinto il titolo della Ligue 2: Amir Richardson ora è tornato! Il longilineo centrocampista, ora 24enne, ha trascorso un periodo allo Stade de Reims (2023-2024), fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi con il Marocco, prima di trasferirsi alla Fiorentina dove ha militato in Serie A e in Conference League (39 presenze in tutte le competizioni nel 2024-2025). In prestito al FC Copenhagen negli ultimi sei mesi, è tornato al club della sua infanzia, ora a tutti gli effetti facente parte della nazionale marocchina! ".

Sous les projecteurs : Amir Richardson. 💡



Notre bézot est de retour à la maison ! ✍️



Re-bienvenue chez toi, Amir. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/nv2MgOVAS1 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 18, 2026

Per poi concludere la descrizione riportando le prime parole del giocatore della Viola: "Amir è cresciuto (alto ben 2 metri), ha acquisito esperienza e maturità, ed è con immenso piacere che lo vediamo indossare di nuovo i colori azzurro cielo e blu navy, gli stessi che ha indossato dai 17 ai 21 anni, dalle giovanili del Cavée allo Stade CMA CGM Océane, dove ha debuttato in una sera di maggio del 2021 contro il Troyes (3-2), dopo aver disputato 69 partite da professionista prima di lasciare il club. Un totale che ora aumenterà! Con grande gioia dei tifosi del Le Havre, che ritroveranno uno dei loro beniamini, il quale si è detto molto felice di 'tornare a casa'!".