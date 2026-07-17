L'ex tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, racconta il suo momento lontano dal calcio e smentisce le voci sulla Nazionale italiana
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Pep Guardiola si prenderà una pausa. Dopo la decennale esperienza sulla panchina del Manchester City, il tecnico spagnolo ha dichiarato di voler dedicare il proprio tempo ad attività extra-calcistiche, non chiudendo ad un futuro ritorno ma frenando, di fatto, le voci circolate negli ultimi giorni in merito ad un possibile approdo sulla panchina della Nazionale italiana.
Guardiola: "Voglio dedicarmi a cose non legate al calcio"Intervistato ai microfoni di Okx, una piattaforma di cryptovalute e servizi blockchain, Pep Guardiola ha raccontato di voler prendersi una pausa dal calcio per cercare di godersi un po' della sua vita extra calcistica: "A livello mentale non mi manca niente, ho iniziato far l'allenatore all'età di 37 anni, tutto nel corso della mia esistenza è stato legato al calcio. Adesso voglio scoprire la vita, essere felice, dedicandomi a cose non legate al calcio. Amo allenare, però, c'è un momento in cui comprendi di dover prenderti una pausa".
Continuando, l'ex allenatore di Barcellona e Manchester City (tra le altre) non ha, però, escluso un futuro ritorno sulle panchine di un club o una nazionale: "Magari una mattina mi sveglierò e dirò 'Va bene, voglio ricominciare ad allenare', ma per far ciò devo capire che mi manca e in questo momento non lo sento".
Le parole dell'ex allenatore del Manchester CitySuccessivamente, il tecnico catalano ha sottolineato l'importanza di godersi la propria famiglia: "Sto provando a capire quale sarà la mia vita, la mia decisione è quella di prendermi una pausa perché voglio prendermi cura di me stesso. Voglio trascorrere più tempo con i miei figli e con mio padre, il quale ha 95 anni ed è ancora tra di noi".
15 YEARS?! 😲— Mirror Football (@MirrorFootball) July 28, 2025
Pep Guardiola is planning a long break from football once he leaves Man Cityhttps://t.co/IZFPmkr5tn pic.twitter.com/QuOkxs2nRa
Infine, Pep Guardiola ha terminato l'intervista ai microfoni di Okx, dichiarando: "Ora ho 56 anni, non sono più così giovane, e ciò cambia un po' il modo di vedere le cose. Sto ancora provando a sistemarmi dopo la pausa ma sta precedendo bene".
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