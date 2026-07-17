Pep Guardiola si prenderà una pausa. Dopo la decennale esperienza sulla panchina del Manchester City, il tecnico spagnolo ha dichiarato di voler dedicare il proprio tempo ad attività extra-calcistiche, non chiudendo ad un futuro ritorno ma frenando, di fatto, le voci circolate negli ultimi giorni in merito ad un possibile approdo sulla panchina della Nazionale italiana.

Guardiola: "Voglio dedicarmi a cose non legate al calcio"

Intervistato ai microfoni di Okx, una piattaforma di cryptovalute e servizi blockchain, Pep Guardiola ha raccontato di voler prendersi una pausa dal calcio per cercare di godersi un po' della sua vita extra calcistica: "A livello mentale non mi manca niente, ho iniziato far l'allenatore all'età di 37 anni, tutto nel corso della mia esistenza è stato legato al calcio. Adesso voglio scoprire la vita, essere felice, dedicandomi a cose non legate al calcio. Amo allenare, però, c'è un momento in cui comprendi di dover prenderti una pausa".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce mentre un montaggio dei momenti salienti della sua carriera al Manchester City viene proiettato sul maxischermo dello stadio dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa all'Etihad Stadium di Manchester, Inghilterra, il 24 maggio 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Continuando, l'ex allenatore di Barcellona e Manchester City (tra le altre) non ha, però, escluso un futuro ritorno sulle panchine di un club o una nazionale: "Magari una mattina mi sveglierò e dirò 'Va bene, voglio ricominciare ad allenare', ma per far ciò devo capire che mi manca e in questo momento non lo sento".

Le parole dell'ex allenatore del Manchester City

15 YEARS?! 😲



Pep Guardiola is planning a long break from football once he leaves Man Cityhttps://t.co/IZFPmkr5tn pic.twitter.com/QuOkxs2nRa — Mirror Football (@MirrorFootball) July 28, 2025

Successivamente, il tecnico catalano ha sottolineato l'importanza di godersi la propria famiglia: "Sto provando a capire quale sarà la mia vita,. Voglio trascorrere più tempo con i miei figli e con mio padre, il quale ha 95 anni ed è ancora tra di noi".

Infine, Pep Guardiola ha terminato l'intervista ai microfoni di Okx, dichiarando: "Ora ho 56 anni, non sono più così giovane, e ciò cambia un po' il modo di vedere le cose. Sto ancora provando a sistemarmi dopo la pausa ma sta precedendo bene".