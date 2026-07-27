L'ex calciatore italiano esprime piena fiducia nelle scelte della nuova dirigenza e indica nella progettualità la chiave per rilanciare la Nazionale

Antonino Paradino
Florenzi

Florenzi dice addio al calcio! Il bellissimo messaggio con un video sui social

Alessandro Florenzi torna a parlare dell'Italia. Dopo i no di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, seguito dalle interruzioni delle trattative tra l'entourage di Andrea Pirlo e la Federcalcio italiana, la caccia al prossimo commissario tecnico azzurro si complica nettamente. Tuttavia, nonostante le complicanze, l'ex calciatore di Roma e Milan ha sottolineato il fatto di riporre tanta fiducia in Maldini e Leonardo riguardo la scelta del nuovo ct della Nazionale.

Florenzi su Maldini e Leonardo

Intervistato ai microfoni de Il Messaggero, Alessandro Florenzi ha elogiato le figure di Paolo Maldini e Leonardo dichiarando: "Quando alle spalle dell'Italia lavorano persone come Paolo Maldini e Leonardo, dal mio punto di vista qualsiasi nome va bene, ripongo davvero tanta fiducia in loro".
Florenzi

Alessandro Florenzi, Italia
ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella saluta Alessandro Florenzi del Milan durante la visita del Milan al Palazzo del Quirinale il 13 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Riguardo la crisi del calcio italiano, l'ex calciatore di Roma, Paris Saint-Germain e Milan ha dichiarato: "Dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione, attraverso il lavoro a un progetto condiviso e inseguendo un obiettivo comune".

Nazionale ancora senza guida

Le parole di Alessandro Florenzi, purtroppo, arrivano in momento decisamente complicato per l'Italia e, soprattutto, per la coppia Maldini-Leonardo. Il no di Carlo Ancelotti prima (difficile immagine un suo addio al Brasile, avendo ancora 4 anni di contratto con la Seleçao) e il no di Pep Guardiola dopo (per motivi prettamente personali e familiari) hanno drasticamente ridotto il cerchio degli allenatori disponibili. A quel punto, nel mirino della FIGC è finito Andrea Pirlo, praticamente ad un passo dalla risoluzione di contratto con lo United FC e prossimo alla firma con la Nazionale italiana.

Lo scoppiare della polemica Fonbet, una delle più grandi piattaforme di scommesse sportive russe con cui lo stesso Pirlo ha stretto una collaborazione, ha portato, però, all'ennesimo caso sfumato della coppia di dirigenti azzurri, causata dall'interruzione delle trattative tra la Federcalcio e l'entourage dell'ex centrocampista (sollecitata dal no di Giovanni Malagò, secondo quanto riportato dalla stampa italiana).

Caricamento post Instagram...
Maldini e Leonardo, dunque, dopo il rifiuto di Pirlo adesso starebbero valutando le dimissioni a poche settimane dall'inizio dell'avventura azzurra. Qualora le acquee dovessero rimanere calme, l'unico nome rimasto tra quelli citati dallo stesso presidente della FIGC sarebbe quello di Roberto Mancini anche se, basandoci su diverse indiscrezioni, l'ex guida del trionfo azzurro a Euro-2020 non sarebbe il preferito del dt e advisor, rendendo la caccia al prossimo ct della Nazionale decisamente più complicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti