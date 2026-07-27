L'ex calciatore italiano esprime piena fiducia nelle scelte della nuova dirigenza e indica nella progettualità la chiave per rilanciare la Nazionale
Florenzi dice addio al calcio! Il bellissimo messaggio con un video sui social
Alessandro Florenzi torna a parlare dell'Italia. Dopo i no di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, seguito dalle interruzioni delle trattative tra l'entourage di Andrea Pirlo e la Federcalcio italiana, la caccia al prossimo commissario tecnico azzurro si complica nettamente. Tuttavia, nonostante le complicanze, l'ex calciatore di Roma e Milan ha sottolineato il fatto di riporre tanta fiducia in Maldini e Leonardo riguardo la scelta del nuovo ct della Nazionale.
Florenzi su Maldini e LeonardoIntervistato ai microfoni de Il Messaggero, Alessandro Florenzi ha elogiato le figure di Paolo Maldini e Leonardo dichiarando: "Quando alle spalle dell'Italia lavorano persone come Paolo Maldini e Leonardo, dal mio punto di vista qualsiasi nome va bene, ripongo davvero tanta fiducia in loro".
Riguardo la crisi del calcio italiano, l'ex calciatore di Roma, Paris Saint-Germain e Milan ha dichiarato: "Dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione, attraverso il lavoro a un progetto condiviso e inseguendo un obiettivo comune".
Nazionale ancora senza guidaLe parole di Alessandro Florenzi, purtroppo, arrivano in momento decisamente complicato per l'Italia e, soprattutto, per la coppia Maldini-Leonardo. Il no di Carlo Ancelotti prima (difficile immagine un suo addio al Brasile, avendo ancora 4 anni di contratto con la Seleçao) e il no di Pep Guardiola dopo (per motivi prettamente personali e familiari) hanno drasticamente ridotto il cerchio degli allenatori disponibili. A quel punto, nel mirino della FIGC è finito Andrea Pirlo, praticamente ad un passo dalla risoluzione di contratto con lo United FC e prossimo alla firma con la Nazionale italiana.
🚨🇮🇹 OFFICIAL: Andrea Pirlo statement after his collaboration with Russian brand became key topic in Italy ahead of his verbal agreement as National team head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026
“In recent days I have watched with great bitterness the debate that has developed around my name and the… pic.twitter.com/mJxuIOm9aE
Lo scoppiare della polemica Fonbet, una delle più grandi piattaforme di scommesse sportive russe con cui lo stesso Pirlo ha stretto una collaborazione, ha portato, però, all'ennesimo caso sfumato della coppia di dirigenti azzurri, causata dall'interruzione delle trattative tra la Federcalcio e l'entourage dell'ex centrocampista (sollecitata dal no di Giovanni Malagò, secondo quanto riportato dalla stampa italiana).
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA