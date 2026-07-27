Alessandro Florenzi torna a parlare dell'Italia. Dopo i no di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, seguito dalle interruzioni delle trattative tra l'entourage di Andrea Pirlo e la Federcalcio italiana, la caccia al prossimo commissario tecnico azzurro si complica nettamente. Tuttavia, nonostante le complicanze, l'ex calciatore di Roma e Milan ha sottolineato il fatto di riporre tanta fiducia in Maldini e Leonardo riguardo la scelta del nuovo ct della Nazionale.

Florenzi su Maldini e Leonardo

Intervistato ai microfoni de Il Messaggero, Alessandro Florenzi ha elogiato le figure di Paolo Maldini e Leonardo dichiarando: "Quando alle spalle dell'Italia lavorano persone come Paolo Maldini e Leonardo, dal mio punto di vista qualsiasi nome va bene, ripongo davvero tanta fiducia in loro".

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella saluta Alessandro Florenzi del Milan durante la visita del Milan al Palazzo del Quirinale il 13 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Riguardo la crisi del calcio italiano, l'ex calciatore di Roma, Paris Saint-Germain e Milan ha dichiarato: "Dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione, attraverso il lavoro a un progetto condiviso e inseguendo un obiettivo comune".

Nazionale ancora senza guida

Le parole di Alessandro Florenzi, purtroppo, arrivano in momento decisamente complicato per l'Italia e, soprattutto, per la coppia Maldini-Leonardo.

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Andrea Pirlo statement after his collaboration with Russian brand became key topic in Italy ahead of his verbal agreement as National team head coach.



“In recent days I have watched with great bitterness the debate that has developed around my name and the… pic.twitter.com/mJxuIOm9aE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Il no diprima (difficile immagine un suo addio al Brasile, avendo ancora 4 anni di contratto con la Seleçao) e il no didopo (per motivi prettamente personali e familiari) hanno drasticamente ridotto il cerchio degli allenatori disponibili. A quel punto, nel mirino della FIGC è finito, praticamente ad un passo dalla risoluzione di contratto con loe prossimo alla firma con la Nazionale italiana.

Lo scoppiare della polemica Fonbet, una delle più grandi piattaforme di scommesse sportive russe con cui lo stesso Pirlo ha stretto una collaborazione, ha portato, però, all'ennesimo caso sfumato della coppia di dirigenti azzurri, causata dall'interruzione delle trattative tra la Federcalcio e l'entourage dell'ex centrocampista (sollecitata dal no di Giovanni Malagò, secondo quanto riportato dalla stampa italiana).

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, dunque, dopo il rifiuto diadesso starebbero valutando le dimissioni a poche settimane dall'inizio dell'avventura azzurra. Qualora le acquee dovessero rimanere calme, l'unico nome rimasto tra quelli citati dallo stesso presidente della FIGC sarebbe quello dianche se, basandoci su diverse indiscrezioni, l'ex guida del trionfo azzurro a Euro-2020 non sarebbe il preferito del dt e advisor, rendendo la caccia al prossimo ct della Nazionale decisamente più complicata.