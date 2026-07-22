Sono ore di profondo dolore per Vincenzo Montella. Il commissario tecnico italiano della nazionale turca, rimasto in carica nonostante la deludente eliminazione ai gironi al Mondiale 2026, ha infatti perso la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico. A darne il triste annuncio è stata la Federazione calcistica turca con un comunicato ufficiale.

Lutto per Vincenzo Montella

Come riportato dalla Federcalcio turca,, sorella del noto allenatore italiano Vincenzo Montella, ha perso la vita nell'ospedale presso cui era ricoverata, a causa delle gravi ferite riportate dopo un tragico incidente domestico.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 NOVEMBRE: Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Turchia allo Stadio La Cartuja il 18 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il funerale si terrà nella giornata odierna presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove amici e parenti daranno l'ultimo saluto alla sorella di Vincenzo Montella. La notizia della scomparsa di Caterina ha profondamente colpito il mondo del calcio (e non solo) e numerosi sono stati i messaggi d'affetto nei confronti della famiglia Montella.

Il messaggio della nazionale turca

Caterina Montella scrivendo: "Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del commissario tecnico della Nazionale turca Vincenzo Montella, deceduta nell'ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. Per Caterina Montella sarà celebrato oggi, alle ore 16:30, il funerale presso la Chiesa di San Nicola, nel comune di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. ". Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione calcistica turca ha reso noto la notizia della scomparsa discrivendo: "Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di, sorella del commissario tecnico della Nazionale turca Vincenzo Montella, deceduta nell'ospedale dove era ricoverata a seguito di un. Per Caterina Montella sarà celebrato oggi, alle ore 16:30, il funerale presso la Chiesa di San Nicola, nel comune di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. ".

🔴 "Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. I funerali di Caterina Montella si terranno oggi alle ore… pic.twitter.com/4Xj0c9Fag4 — RTL 102.5 (@rtl1025) July 22, 2026

Infine, la nazionale turca ha espresso il proprio cordoglio: "La Federazione calcistica turca esprime le più sentite condoglianze al commissario tecnico della Nazionale Vincenzo Montella, alla sua famiglia e ai suoi cari per questa dolorosa perdita".