Scoppia il caso arbitri anche in Portogallo. Sulla scia di quanto accaduto nei precedenti mesi in Italia (concluso con un'archiviazione del caso per mancanza di prove di frode sportiva), la medesima dinamica, seppur senza alcun imputato o accuse ufficiali, sembra riproporsi nel calcio portoghese con la presunta nomina di arbitri influenzate da legami esterni.

Caso arbitri in Portogallo

all'Unità Nazionale per la Lotta alla Corruzione della Polizia Giudiziaria, ha deciso di aprire ufficialmente un'indagine presso il Dipartimento Centrale d'Investigazione e Azione Penale (DCIAP). L'indagine, al momento, si trova in una fase preliminare e, per essere precisi, non ci sarebbero né accuse né persone formalmente incriminate.

La Procura della Repubblica del Portogallo , insieme

LEICESTER, REGNO UNITO - 26 NOVEMBRE: Una bandierina generica degli assistenti arbitrali durante la partita di Coca-Cola Championship tra Leicester City e Cardiff City al Walkers Stadium il 26 novembre 2007 a Leicester, Inghilterra. (Foto di Matthew Lewis/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal quotidiano Público e l'emittente RTP, la Procura portoghese indagherà infatti su alcune presunte interferenze (esterne) nel processo di designazione degli arbitri per le partite della fase finale del campionato portoghese. In particolare, la denuncia sostiene che alcuni arbitri erano a conoscenza della loro nomina prima dell'annuncio ufficiale e, nei documenti, si fa riferimento anche a possibili contatti tra dirigenti arbitrali e altre persone legate al mondo del calcio. Tra gli episodi oggetto d'inchiesta figurano le designazioni arbitrali per due partite dell'Estrela da Amadora disputate proprio nelle fasi finali della Liga Portugal 2025/26.

Le indagini della Procura

Nella documentazione trasmessa agli inquirenti vengono citati, tra gli altri, l'arbitro Hélder Malheiro e Luciano Gonçalves, presidente del Consiglio Arbitrale della Federazione Calcistica Portoghese (FPF). Tuttavia, le autorità hanno ribadito che nei loro confronti non è stata formulata alcuna accusa ufficiale.

🇵🇹 ¡Escándalo en Portugal con el arbitraje!https://t.co/i8IDWHvjED — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 28, 2026

Il caso era già arrivato all'attenzione della Federazione portoghese, la quale aveva trasmesso gli elementi raccolti alla Procura. Successivamente, però, il Consiglio di Giustizia della FPF aveva archiviato il procedimento disciplinare nei confronti di Gonçalves, ritenendo insufficienti le prove per dimostrare eventuali interferenze nelle designazioni. Attraverso l'apertura ufficiale delle indagini, le autorità approfondiranno la questione nella speranza di far presto luce su una vicenda tutt'altro che positiva per il calcio portoghese.