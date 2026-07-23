Brutte notizie per il Manchester City e Rodri. Il mediano spagnolo, fresco vincitore del Mondiale 2026 con le Furie Rosse (nonché Pallone d'Oro della competizione), sarà costretto a fermarsi per un infortunio alla schiena. Il giocatore dei Citizens, storicamente tartassato da stop fisici, si opererà e resterà ai box a tempo indeterminato.

Rodri si opera alla schiena

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Rodri dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per un infortunio alla schiena. Al momento, non sono trapelati né i dettagli della parte colpita e né l'esatto momento in cui ha rimediato lo stop, ma ciò che più preoccupa sono i tempi di recupero, tutt'ora sconosciuti, del ritorno in campo del centrocampista spagnolo.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Rodri del Manchester City dopo il pareggio per 1-1 nella partita di Premier League tra Bournemouth e Manchester City al Vitality Stadium il 19 maggio 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Lo stop di Rodri arriva forse nel momento di assoluto ritorno al top del giocatore, testimoniato dalla conquista della seconda stella della Spagna da assoluto protagonista (premiato come miglior giocatore del Mondiale 2026), dopo un periodo piuttosto complicato a causa del tremendo infortunio al legamento crociato, rimediato nel settembre del 2024, il quale ha costretto il mediano spagnolo a star fermo per oltre un anno, lasciando inevitabili strascichi nella tenuta fisica dell'ex Atletico Madrid.

Rodri-City: si complica il rinnovo

🚨JUST IN: Rodri is set to have surgery on a back injury



His return date is unknown pic.twitter.com/Gf4d4T2NEA — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 22, 2026

Oltre al ritorno al prime, l'infortunio alla schiena dicoincide anche con una situazione piuttosto complicata al. Il contratto del mediano dei Citizens, infatti, scadrà tra un anno e, secondo quanto riportato da The Athletic, erano previsti dei negoziati per il rinnovo una volta terminato il campionato del mondo.

Il calciatore spagnolo, non ancora convinto di firmare il rinnovo con gli Sky Blues, però, è stato recentemente accostato al Real Madrid anche se, sul fronte blancos, il presidente Florentino Perez non sembrerebbe ancora del tutto convinto nell'affondare il colpo. L'infortunio di Rodri, dunque, complica le cose e, in attesa di conoscere il finale della telenovela, la dirigenza Citizens dovrà farsi trovare pronta in caso di addio del giocatore.