Un 2026 ricco di appuntamenti per i club della serie A. Dopo i 90 anni della Roma e il centenario del Napoli a breve anche il 100° anniversario dell'ACF Fiorentina. Pronto ad arrivare a Firenze il presidente Giuseppe B Commisso tramite un comunicato ufficiale sul sito viola prepara i tifosi al suo arrivo e prepara le celebrazioni per il centenario.

“Saremo a Firenze con gioia ed emozione per celebrare la nostra storia e guardare al futuro"

Molto contento il presidente Commisso tramite un: "Saremo presto a Firenze con profonda gioia, insieme a mia madre Catherine, con i cuori colmi di emozione e con un grande senso di responsabilità per l’anno del 100° Anniversario della Fiorentina".

FIRENZE, ITALIA - 27 APRILE: Rocco Commisso presidente dell'ACF Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra Fiorentina ed Empoli allo Stadio Artemio Franchi il 27 aprile 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Si dichiara poi felice di ritrovare i tifosi: " Riunirci con il popolo Viola e vivere insieme un momento così importante nella storia del Club significa moltissimo per noi". Non manca poi di ricordare il padre: "E se, a volte, vedrete delle lacrime nei nostri occhi, tra un abbraccio, un applauso o una passeggiata per la città, capirete che in quel momento sentiremo, più che mai, vicino a noi il ricordo di mio padre, Rocco B. Commisso".

Caricamento post Instagram...

Annuncia con fierezza che il 29 agosto data dei festeggiamenti non sarà solo una festa ma una giornata di. Non manca di ricordare un grande exi: "Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina.. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei".

In più in onore dell'ex dirigente viola la maglia numero 10 verrà ritirata per la stagione 26/27. Infine ha voluto sottolineare come la serata del 29 agosto non sarà solo un ricordo ed una festa per il passato ma un focus anche per il futuro imminente. "Non vedo l’ora di essere a Firenze, di abbracciare il nostro popolo e di vivere insieme una notte indimenticabile. Forza Viola". conclude cosi il comunicato.