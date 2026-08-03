A piccoli passi la Conference League 2026/2027 sta prendendo forma e prossimamente entrerà in scena anche l'Atalanta. La scorsa stagione, infatti, il club proveniente dalla Lombardia ha chiuso la Serie A al settimo posto ottenendo, così, la possibilità di giocare i Play-off della terza competizione europea. Nel corso di questo mese, i nerazzurri scenderanno in campo per il turno in cui si decideranno le squadre che andranno alla league phase. Intanto, nelle ultime ore ha avuto luogo il sorteggio del terzo turno preliminare e, di conseguenza, l'Atalanta ha scoperto contro chi potrebbe giocare.

Conference League, Atalanta: chi ai Play-off?

Poco prima dell'inizio della Serie A, l'Atalanta che ha come allenatorescenderà in campo in ambito europeo. Il club bergamasco, infatti, giocherà la gara d'andata valevole per i Play-off della Conference League. Tuttavia, gli Orobici non hanno ancora la certezza del nome della squadra avversaria, ma si sa da quale scontro uscirà. Nelle ultime ore, infatti, c'è stato il sorteggio del terzo turno preliminare del torneo europeo. Grazie a quest'evento, la squadra di Sarri ha avuto modo di scoprire i nomi delle squadre che si contenderanno il posto ai Play-off.

Firenze, Italia - 22 maggio 2026: Marten de Roon dell'Atalanta BC in azione durante la partita di Serie A tra Fiorentina ed Atalanta allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Infatti, l'Atalanta giocherà contro la vincente tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice. Il primo club proviene dall'Israele, ha come tecnico Elyaniv Brada e ha raggiunto il terzo turno preliminare avendo eliminato il Ludogorets, contro i quali ha vinto 2-0 all'andata e pareggiato 2-2 nel match di ritorno disputato in Bulgaria. Il Katowice di Rafal Gorak, dal canto suo, viene dalla Polonia, dove la massima divisione ha avuto inizio poco più di due settimane fa. Nelle prime due giornate di campionato, il possibile avversario dell'Atalanta ha perso 2-1 contro il Wisla Cracovia e vinto 3-1 contro il Radomiak. In Conference League, invece, ha eliminato gli slovacchi dello Zilina, contro cui ha perso 2-1 il match d'andata e ha ribaltato il risultato al ritorno con una vittoria per 3-1.