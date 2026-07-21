Negli ultimi giorni, il mondo del calcio ha detto addio ad un club storico, il Boavista. La squadra portoghese, infatti, dopo la bellezza di 123 anni ha cessato in maniera definitiva ogni attività. Il club bianconero, nel suo palmarès, ha cinque coppe nazionali e due supercoppe. A questi, si aggiunge anche la Primeira Liga vinta nel 2001, impresa incredibile considerando che il cambiamento lo vincono principalmente Benfica, Porto e Sporting Lisbona. Sentendo del fallimento del club, i tifosi di tutto il mondo hanno mostrato il loro supporto.

Tifosi di tutto il mondo a raccolta per salvare il Boavista

Il club portoghese fondato nel 1903, purtroppo, ha smesso dia causa della graveed anche della. Negli ultimi giorni, in Portogallo, ha avuto inizio una campagna che ha come scopo il salvare il club ed i tifosi di tutto il mondo sono arrivati in soccorso. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale dei bianconeri:

"Il Boavista riceve il sostegno dei tifosi di calcio di diversi paesi in una mobilitazione internazionale per la ripresa del club.

I tifosi di diversi paesi stanno esprimendo pubblicamente il loro sostegno al Boavista Futebol Clube e all'iniziativa promossa dal Movimento Save Boavista, nato per contribuire alla ripresa e al mantenimento dell'attività sportiva del club".

Tifosi del Boavista

"I messaggi ricevuti provengono da Stati Uniti, Inghilterra, Scozia, Spagna, Francia e Svezia, tra gli altri paesi. Tra i partecipanti figurano tifosi di squadre come Crystal Palace, Everton, Sunderland, Rangers, Shrewsbury Town, Port Vale, Celtic, Girondins de Bordeaux, AFC Wimbledon e Liverpool".

I messaggi dei vari tifosi

Nel comunicato ufficiale sono presenti anche alcunida parte dei tifosi che, indipendentemente dal Paese di provenienza, hanno voluto sposare questa causa:

"Sono convinto che nessuna squadra di calcio debba morire. I tifosi danno tutto per le loro squadre e spero che possiamo impedire la rovina di questo grande club", ha scritto un tifoso inglese che, fino ad ora, non aveva alcun legame con il Boavista.

Un messaggio di speranza è giunto anche dagli Stati Uniti: "Voglio far parte della rinascita. Salviamo Boavista".

Porto, Portogallo - 24 aprile 2003: John Hartson, Chris Sutton e Henrik Larsson del Celtic festeggiano per la vittoria dopo la semifinale di Coppa UEFA tra Boavista e Celtic held al Bessa Stadium. Celtic ha vinto la partita 1-0. (Foto di Ross Kinnaird/Getty Images)

Altri tifosi hanno ricordato la forza delle proprie comunità nell'aiutare i club a riprendersi dai momenti difficili. Un tifoso del Sunderland ha sottolineato "il potere del sostegno dei tifosi e la capacità di riprendersi da situazioni incredibilmente difficili", mentre un tifoso dell'AFC Wimbledon ha augurato al Boavista "tutto il meglio per questo nuovo percorso".

Il legame storico del club con il calcio europeo rimane vivo. Un tifoso del Celtic ha ricordato gli incontri tra le due squadre durante il percorso della formazione scozzese verso la finale di Coppa UEFA del 2003, augurando al Boavista "buona fortuna per il futuro".