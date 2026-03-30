Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club che nel 2001 ha vinto la Primeira Liga ha voluto spiegare la propria situazione

Jacopo del Monaco 30 marzo - 12:01

Oltre a Benfica, Porto e Sporting Lisbona, le altre due squadre ad aver vinto la Primeira Liga sono state il Belenenses ed il Boavista. Questi due club, infatti, hanno conquistato il titolo di Campione del Portogallo rispettivamente nel 1946 e nel 2001. La squadra bianconera, però, non sta vivendo uno dei migliori momenti della propria storia che ha avuto inizio nel 1903. La scorsa stagione, le Panteras hanno chiuso al diciottesimo posto del campionato con conseguente retrocessione in Segunda Liga. Tuttavia, le irregolarità finanziarie hanno portato il club ad un'ulteriore retrocessione, quella nei campionati distrettuali del Portogallo.

Il Boavista spiega la sua attuale situazione — Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la squadra bianconera ha voluto fare chiarezza sulla propria situazione attuale di club, menzionando anche la parola fallimento. Di seguito, la prima parte del comunicato:

"Cari tifosi,

Il Consiglio dell'Assemblea Generale (AGM) del Boavista Futebol Clube si rivolge a tutti i soci con l'obiettivo di fornire un aggiornamento trasparente sulle misure adottate nell'incrollabile difesa del nostro Club.

Come tutti sanno, il Boavista FC è attualmente in fase di procedura fallimentare. Si tratta di un momento molto difficile, in cui il ruolo del curatore fallimentare e del Tribunale assume una particolare importanza giuridica. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che gli attuali organi direttivi e, soprattutto, i soci, rimangono pilastri chiave e indispensabili per la difesa e il futuro della nostra società".

"Nel rigoroso rispetto dei nostri doveri, il MAG ha monitorato costantemente la situazione, evidenziando le seguenti azioni: alla fine di gennaio, abbiamo avviato un contatto via e-mail e ci siamo incontrati di persona con il Consiglio di Amministrazione del Club per valutare la situazione attuale e la necessità di convocare l'Assemblea Generale Ordinaria.

Poi, a metà febbraio, abbiamo contattato l'amministratore fallimentare e ci siamo recati a Braga per incontrarla di persona, al fine di coordinare i passi successivi della procedura. Nel mese di marzo abbiamo iniziato a raccogliere le informazioni che intendiamo inviare ai membri per la loro revisione durante l'Assemblea Generale".

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Il continuo del comunicato — La seconda parte del comunicato ufficiale:

"Il MAG ha raccolto e compilato prove e testimonianze da diverse parti coinvolte. Tra queste figurano il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Sorveglianza, il Curatore Fallimentare, i dirigenti sportivi, i dipendenti, il commercialista e l'avvocato. Questo insieme di informazioni consentirà ai membri di condurre un'analisi rigorosa, fattuale e approfondita della situazione attuale del club.

Il consiglio di Assemblea Generale ha proposto diverse date per l'Assemblea Generale, sperando di poterne definire una a breve. Tuttavia, vi informiamo che la conferma di tale data dipende ancora da: previa convalida della data da parte dell'amministratore fallimentare. Per quanto riguarda la risoluzione della questione del finanziamento dei costi logistici inerenti allo svolgimento dell'Assemblea, poiché Amnesty International comprende di non dover assumere tale costo per conto del patrimonio fallimentare.

Una volta risolte queste questioni, l'avviso obbligatorio verrà pubblicato su un quotidiano e inviato ai membri anche via e-mail. In tale occasione, verranno comunicati il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. Continueremo a impegnarci affinché i soci abbiano voce in capitolo nel futuro del nostro Club. Saluti da Boavista,

Il Consiglio dell'Assemblea Generale del Boavista FC".