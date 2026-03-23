Benfica, comincia il processo per frode fiscale e corruzione: il Porto attacca

La notizia e l'accaduto

Di solito, in Portogallo, prima di un processo vero e proprio si fanno delle udienze preliminari per decidere se le prove sono sufficienti. Come riporta A Bola però, il Benfica ha fatto una scelta netta: ha deciso di saltare questa fase e andare direttamente a giudizio. Il club ha spiegato questa decisione: in un processo completo si potrà difendere meglio, portando tutte le sue prove davanti a un giudice. Il club portoghese non vuole che questa storia si trascini per anni: allungare i tempi farebbe solo danni all'immagine e agli affari della squadra. L'obiettivo è dimostrare la propria innocenza il prima possibile.