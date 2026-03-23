A Lisbona inizia un processo molto importante per il calcio portoghese. Il Benfica è stato ufficialmente accusato dai giudici di reati gravi come corruzione e frode fiscale. Tutta questa storia fa parte del famoso "caso delle e-mail", un'indagine nata da alcuni messaggi segreti del club scoperti anni fa.
IL CASO
Benfica, comincia il processo per frode fiscale e corruzione: il Porto attacca
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La notizia e l'accaduto—
Di solito, in Portogallo, prima di un processo vero e proprio si fanno delle udienze preliminari per decidere se le prove sono sufficienti. Come riporta A Bola però, il Benfica ha fatto una scelta netta: ha deciso di saltare questa fase e andare direttamente a giudizio. Il club ha spiegato questa decisione: in un processo completo si potrà difendere meglio, portando tutte le sue prove davanti a un giudice. Il club portoghese non vuole che questa storia si trascini per anni: allungare i tempi farebbe solo danni all'immagine e agli affari della squadra. L'obiettivo è dimostrare la propria innocenza il prima possibile.
Gli imputati del club—
L'inchiesta non coinvolge solo la società come entità giuridica, ma tocca direttamente i vertici dirigenziali del passato. Tra gli imputati figurano infatti l'ex presidente del club, Luís Filipe Vieira, e l'ex direttore giuridico, Paulo Gonçalves. Un dettaglio fondamentale per l'attuale stabilità del club riguarda però l'attuale presidente, Rui Costa. L'ex fuoriclasse di Milan e Fiorentina, subentrato alla guida del club proprio dopo la caduta di Vieira, è stato formalmente scagionato e prosciolto da ogni accusa da parte del Pubblico Ministero, uscendone totalmente pulito.
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L'attacco del Porto e la difesa del Benfica—
L'inizio di questo iter in tribunale si inserisce in un clima di altissima tensione, scaturito da un recente scontro frontale con il Porto. Proprio nei giorni scorsi, il Benfica aveva presentato un esposto al Consiglio di Disciplina della Federcalcio portoghese (FPF), chiedendo pesanti sanzioni sportive contro i Dragões per le passate divulgazioni dell'email imputate.
La risposta del Porto è stata immediata. Attraverso un duro comunicato, il club di Oporto ha accusato il Benfica di aver calcolato le tempistiche dell'esposto per "distogliere l'attenzione mediatica" dall'inizio del processo odierno. Il Porto ha sottolineato pubblicamente come sia paradossale che il Benfica chieda giustizia quando è proprio il club di Lisbona a doversi difendere, in questo tribunale, dall'accusa di aver implementato un "sistema di manipolazione dei risultati sportivi".
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