Negli ultimi minuti, il Frosinone che ha come allenatore Massimiliano Alvini ha giocato contro l'Ascoli. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in una gara amichevole che ha avuto inizio alle ore 18:30. Presso lo lo Stadio Manlio Scopigno di Rieti, la formazione giallazzurra ha battuto di misura i bianconeri grazie alla rete dell'attaccante Muhammaed Colley su assist dell'ex giocatore del Napoli Alessio Zerbin. Al termine della gara contro il club di Serie B, Alvini ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Frosinone-Ascoli, Alvini: "Buon test. È l'inizio di un nuovo percorso"

Dopo una prima frazione di gioco terminata a reti bianche, ci ha pensato il subentrato Colley a sbloccare il risultato e decidere l'incontro in favore dei giallazzurri, che tra un mese giocheranno la prima giornata della Serie A 2026/2027 contro ladi. Terminata la partita, Alvini ha rilasciato delle dichiarazioni sull'incontro appena disputato. Le sue"È stato un buon test, giocato su buoni ritmi contro una squadra preparata. Bisogna lavorare sulle cose fatte bene, quelle da migliorare e quelle che, invece, non abbiamo fatto e dovevamo fare. Il Frosinone dello scorso anno va dimenticato, oggi è iniziato un nuovo percorso condiviso da società e tutti. Io penso al campo e ad avere i giocatori nelle migliori condizioni possibili".

Firenze, Italia - 20 febbraio 2023: Massimiliano Alvini durante l'evento per l'assegnazione del premio "La Panchina D'oro" al Centro Tecnico Federale di Coverciano. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Successivamente, l'allenatore dei giallazzurri ha parlato di Colley, il quale ha deciso il match: "È un gioiello grezzo della squadra e deve migliorare. Poi si vedrà dove potrà arrivare perché ha possibilità importanti. Basta che segua me ed il lavoro dello staff". In seguito, ha speso qualche parola anche su Amey: "L'abbiamo voluto io e lo staff perché secondo noi può migliorare". Infine ha parlato della possibile partenza di Grosso: "Ciò non dipende da me. So soltanto che, in questi giorni, ha lavorato ed è sul pezzo. Può sembrare una frase fatta, ma è così".