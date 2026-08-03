Il Sassuolo ha messo a segno un colpo in entrata nonché di prospettiva con l'arrivo di Vasilije Adzic. La squadra proveniente dall'Emilia Romagna, infatti, negli ultimi minuti ha trovato l'accordo con la Juventus per il trasferimento del calciatore nato nel 2006. I neroverdi allenati da Alberto Aquilani, quindi, stanno per accogliere un nuovo giocatore che avrà la possibilità di crescere in un contesto come quello del club romagnolo.

I dettagli dell'operazione che porterà Adzic al Sassuolo

Nelle ultime settimane, diverse settimane hanno riportato la notizia riguardante la partenza di Adzic. Su di lui era interessato ildi. Tuttavia, negli ultimi minuti un altro club ha avuto la meglio. Infatti, sia il giornalista di Sky Sportche l'esperto di calciomercatohanno riportato sui rispettivi profili social che la squadra biancoverde ha trovato l'accordo con la Juve per l'arrivo del giocatore montenegrino. Il classe 2006 passerà al Sassuolo con la formula delcondied è presente anche ilin favore della squadra bianconera.

TURIN, ITALY - JULY 24: Vasilije Adzic of Juventus during the team travel to Liegi on July 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Adzic, quindi, sta per iniziare una nuova esperienza della sua carriera agonistica. Per di più, con la squadra di Aquilani, potrebbe avere la possibilità di giocare di più. Dopo due stagioni in patria col Buducnost, con cui ha vinto il campionato nel 2023 e la coppa nazionale l'anno dopo, nell'estate di due anni fa la Juve ha acquistato il giocatore per circa 5 milioni di euro. Durante la prima annata italiana, il classe 2006 ha giocato sia in Prima Squadra che per la Next Gen, ovvero la seconda squadra bianconera che milita in Serie C. La scorsa stagione, invece, Adzic è stato aggregato definitivamente in Prima Squadra. Tra campionato e coppe, il giocatore ha disputato 17 presenze e ha segnato anche il primo gol coi bianconeri nonché nel campionato italiano grazie al quale ha deciso il Derby d'Italia contro l'Inter giocato il 13 settembre.