Per la nuova stagione, il Chelsea allenato dallo spagnolo Xabi Alonso deciso di affidarsi ad un giocatore con molta esperienza che risponde al nome di Jordan Henderson. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra proveniente da Londra ha annunciato in via ufficiale l'arrivo del centrocampista nato nel 1990. A 36 anni compiuti poco più di un mese e mezzo fa, il calciatore si mette ancora in gioco in Premier League e lo farà con un club molto importante.

Henderson nuovo giocatore del Chelsea: il comunicato ufficiale

Dopo dodici anni con la maglia del Liverpool di cui è stato capitano e ha vinto tutto, nelHenderson ha deciso di volare in Arabia Saudita per giocare con l'. Tuttavia, la sua esperienza in Medio Oriente è durata solo sei mesi visto che ha scelto di tornare in Europa firmando con l'. La scorsa stagione, invece, il classe 1990 è tornato in patria diventando un calciatore del, con cui ha rescisso il contratto a fine luglio. Di seguito, ilpresente suldel Chelsea che annuncia l'arrivo del giocatore, il quale ha firmato un

"Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale inglese Jordan Henderson. Il centrocampista, che in carriera ha vinto otto trofei, tra cui la Premier League e la UEFA Champions League, ha firmato un contratto biennale con i Blues e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della stagione 2026/27. Henderson ha iniziato la sua carriera nella squadra della sua città natale, il Sunderland. Il suo debutto da professionista è avvenuto a Stamford Bridge contro i Blues nel novembre 2008. Dopo un periodo in prestito al Coventry City, si è affermato nella prima squadra dei Black Cats".

Londra, Inghilterra - 27 marzo 2026: Jordan Henderson dell'England si riscalda prima dell'amichevole tra Inghilterra ed Uruguay al Wembley Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

"Ha collezionato 79 presenze con il Sunderland, debuttando anche con la nazionale inglese, prima di trasferirsi al Liverpool nel giugno del 2011. Ad Anfield, Henderson si è affermato come titolare fisso e leader della squadra. Nel giugno 2015, è stato nominato capitano della prima squadra in seguito alla partenza di Steven Gerrard. Con Henderson come capitano, il Liverpool ha vissuto un periodo di successi. La Champions League è stata vinta nel 2019 e il primo titolo di Premier League dopo 30 anni è arrivato la stagione successiva".

"Henderson ha vinto anche FA Cup, due Coppe di Lega, Community Shield, Supercoppa UEFA e Mondiale per club FIFA con il Liverpool prima di firmare per l'Al-Ettifaq, squadra della Saudi Pro League. Prima del trasferimento a Stamford Bridge, Henderson ha militato nell'Ajax in Olanda e nel Brentford, nella zona ovest di Londra. A livello internazionale, ha rappresentato l'Inghilterra 91 volte. Ha fatto parte delle squadre che si sono classificate seconde agli Europei del 2020 e terze ai Mondiali di quest'estate".