Arriva una notizia importante in casa Chelsea: Mykhailo Mudryk è tornato ad allenarsi con la squadra. L’esterno offensivo ucraino ha infatti ripreso il lavoro al centro sportivo dei Blues dopo un lungo periodo lontano dal calcio giocato, segnando un primo passo verso un possibile ritorno alla normalità.

Mudryk ritorna nel ritiro del Chelsea ma il pallone è ancora...lontano

La sua assenza non era legata a un semplice problema fisico o a una scelta tecnica, ma a una vicenda molto più complessa che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Mudryk era stato sospeso in via cautelare dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping effettuato dalla Football Association inglese. La positività aveva portato all’apertura di un procedimento e alla conseguente impossibilità per il giocatore di allenarsi e scendere regolarmente in campo con il Chelsea.

Il calciatore aveva subito reagito alla notizia dichiarandosi sorpreso e assicurando di non aver mai assunto volontariamente sostanze vietate. La situazione ha inevitabilmente condizionato il suo percorso. Interrompendo una stagione nella quale avrebbe dovuto cercare maggiore continuità e fiducia dopo un periodo di adattamento complicato a Stamford Bridge.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mudryk back in training with Chelsea this morning. pic.twitter.com/mObva8k1HX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026

Arrivato al Chelsea nel gennaio 2023 dallo Shakhtar Donetsk per una cifra importante, Mudryk era stato accolto come uno dei giovani esterni offensivi più promettenti del panorama europeo. Tuttavia, il suo rendimento in Premier League aveva alternato momenti positivi a diverse difficoltà, soprattutto nella ricerca della continuità sotto porta e nelle prestazioni.

LONDRA, INGHILTERRA - 1 APRILE: Mykhaylo Mudryk del Chelsea guarda la partita di Premier League tra Chelsea FC e Aston Villa allo Stamford Bridge il 1 aprile 2023 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Il futuro però è ancora incerto

Lo stop forzato ha rappresentato un ulteriore ostacolo nella sua crescita, ma il ritorno agli allenamenti apre ora un nuovo capitolo. La ripresa con il gruppo non significa automaticamente un immediato ritorno alle partite ufficiali. Il Chelsea dovrà valutare le sue condizioni atletiche, il recupero del ritmo competitivo e gli sviluppi della vicenda disciplinare.

Per Mudryk si tratta comunque di un momento significativo. Dopo mesi difficili e lontano dai riflettori del campo, il classe 2001 ha finalmente la possibilità di riprendere il proprio percorso e provare a riconquistare spazio nella rosa dei Blues, dimostrando nuovamente il talento che aveva convinto il club londinese a puntare fortemente su di lui.