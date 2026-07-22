In vista della stagione 2026/2027, il Napoli valuterà con attenzione diversi calciatori tra i quali figura anche Jesper Lindstrom. Il giocatore, infatti, è di proprietà dei partenopei dall'estate del 2023. Tuttavia, nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima all'Everton e poi al Wolfsburg. Adesso il danese è tornato in azzurro e sta svolgendo con la squadra il ritiro a Dimaro come da tradizione da diversi anni. A differenza delle annate precedenti, però, questa volta il calciatore danese nato nel 2000 ha delle possibilità di restare in Campania.

Il Napoli sta pensando di tenere Lindstrom

Diversi giorni fa, il giornalista di Sky Sport nonché esperto di calciomercatoha riportato che gli Azzurri avevano avuto dei contatti con loper la cessione di Lindstrom. Il club che ha vinto lacon conseguente promozione in massima serie, infatti, vorrebbe rinforzare la propria squadra ed aveva messo nella lista dei propri obiettivi il centrocampista che il Napoli, tre anni fa, ha acquistato dall'spendendo circa. Negli ultimi minuti, però, la situazione sembra essere cambiata.

Infatti, Gianluca Di Marzio ha riportato che il club proveniente dalla Campania starebbe facendo una valutazione diversa nei confronti del giocatore, il quale avrebbe delle possibilità di restare nel campionato italiana. Per di più, il Napoli ha rifiutato anche la prima offerta dello Schalke 04 che, però, è ancora interessato al giocatore nato nel 2000.

Dimaro, Italia - 18 luglio 2026: Jesper Lindstrom del Napoli in azione durante una sessione di allenamento a Dimaro. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Adesso Lindstrom si trova a Dimaro con la squadra e la decisione riguardante il suo futuro potrebbe essere presa il 27 luglio, data in cui terminerà il ritiro, o nel corso della prossima preparazione che avrà luogo a Castel di Sangro. In aggiunta, Massimiliano Allegri sta valutando di utilizzare il danese nel ruolo di mezz'ala. Questa scelta, quindi, potrebbe cambiare non solo le gerarchie all'interno della formazione, ma anche im futuro di Lindstrom in Italia.