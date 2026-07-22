Il prossimo 1 agosto il club azzurro festeggerà il suo centenario con un grande evento celebrativo che coinvolgerà tutta la città partenopea, trasformando Napoli in un enorme palcoscenico dedicato a un secolo di storia, passione e appartenenza. La manifestazione, organizzata dalla società in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, unirà calcio, cultura, musica e tradizione per celebrare il legame unico tra il club e il suo popolo.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, luogo simbolico legato alle origini della società. L'apertura dell'evento sarà accompagnata dai rintocchi di 100 chiese della città e da una spettacolare fumata azzurra, dando ufficialmente il via al percorso che porterà la festa fino a Piazza del Plebiscito.

Napoli 100: la guida al centenario del club

Uno dei momenti più suggestivi della giornata sarà la, una rappresentazione che attraverserà il cuore di Napoli lungo un percorso diracconteranno la storia della città e del club, dalle origini fino ai giorni nostri, attraverso simboli, tradizioni e momenti che hanno segnato l'identità partenopea. Il corteo partirà da Piazza Carità e attraverserà alcune delle vie più importanti del centro cittadino, passando per, prima di arrivare nella suggestiva cornice di

NAPOLI, ITALIA - 04 MAGGIO: I tifosi del Napoli festeggiano la vittoria del campionato di Serie A vicino al murale di Diego Armando Maradona il 04 maggio 2023 a Napoli, Italia. La SSC Napoli è Campione d'Italia dopo trentatré anni; l'ultima volta che avevano ottenuto il trofeo, Diego Armando Maradona guidava la squadra. La vittoria del terzo scudetto arriva per la squadra allenata da Luciano Spalletti, ottenendo 1 punto in trasferta allo stadio Friuli contro l'Udinese. (Foto di Ivan Romano/Getty Images)

La festa coinvolgerà anche Piazza Municipio, dove sarà allestito il Pizza Village del Centenario. L'area sarà accessibile gratuitamente e offrirà ai tifosi un punto di ritrovo con intrattenimento e celebrazione delle eccellenze culinarie napoletane.

A partire dalle ore 20:26, grazie alla collaborazione con i partner del club, saranno distribuiti gratuitamente migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande. Una parte delle pizze sarà inoltre destinata alle persone in difficoltà attraverso la collaborazione con il Banco Alimentare Campania.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà la Cerimonia del Centenario, in programma alle ore 20:45 a Piazza del Plebiscito. Sul palco saranno presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, le istituzioni, le leggende del Napoli e i protagonisti della squadra attuale.

Attraverso immagini, musica, testimonianze e spettacoli artistici, la serata ripercorrerà 100 anni di storia azzurra, raccontando l'evoluzione del Napoli da squadra di calcio a vero e proprio patrimonio culturale della città.

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Tutti gli appuntamenti di Napoli 100 saranno gratuiti, ma per assistere alla Cerimonia ufficiale in Piazza del Plebiscito sarà necessaria una registrazione gratuita sulla piattaforma TicketOne, disponibile a partire da mercoledì 29 luglio. Durante la Processione Azzurra, invece, il pubblico potrà seguire l'evento dalle aree dedicate lungo il percorso.