Con Milinkovic-Savic in uscita, spunta nuovo nome per la porta del Napoli: la vecchia conoscenza della Serie A, Guglielmo Vicario, su cui c'è la Juventus
De Laurentiis e la prima visita allo store del Napoli a Dimaro
Napoli attivo da tempo sul mercato, con tanti giocatori in uscita tra i quali, dopo appena una singola stagione figura il nome di Vanja Milincovic-Savic. Il neo allenatore Massimiliano Allegri già al suo arrivo alla corte dei partenopei gli ha preferito Alex Meret, portiere dei due scudetti precedentemente vinti dal club di Aurelio De Laurentiis.
Come erede al posto da comprimario con Meret, nelle ultime ore sale un nome ben conosciuta dalle nostre parti quello di Guglielmo Vicario, già in orbita Napoli da qualche settimana e al centro di varie voci di mercato che lo vedevano accostato anche ad altri club di Serie A quali la Juventus in particolare, che ricordiamo ricerca un sostituto dell'ormai partente Michele Di Gregorio.
Corsa a due per il classe 96': le mosse del NapoliCome detto sarà corsa a due per Vicario, il Napoli prova a convincere il Tottenham inserendo nell'offerta Milinkovic-Savic che interessa agli Spurs. Questa operazione però vedrà il compimento solo in seguito alle varie cessioni già programmate dal club partenopeo, tra le quali quella di Lorenzo Lucca che interessa alla Fiorentina.
Un ritorno in Italia sempre più vicino quello di Vicario che spesso negli ultimi mesi ha confermato la volontà di voler rigiocare in Serie A, ricordiamo i suoi passati al Cagliari prima e all'Empoli poi ed è qui che ha mostrato tutto il suo valore prendendo poi la strada della Premier League.
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