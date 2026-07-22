Napoli attivo da tempo sul mercato, con tanti giocatori in uscita tra i quali, dopo appena una singola stagione figura il nome di Vanja Milincovic-Savic. Il neo allenatore Massimiliano Allegri già al suo arrivo alla corte dei partenopei gli ha preferito Alex Meret, portiere dei due scudetti precedentemente vinti dal club di Aurelio De Laurentiis.

Come erede al posto da comprimario con Meret, nelle ultime ore sale un nome ben conosciuta dalle nostre parti quello di Guglielmo Vicario, già in orbita Napoli da qualche settimana e al centro di varie voci di mercato che lo vedevano accostato anche ad altri club di Serie A quali la Juventus in particolare, che ricordiamo ricerca un sostituto dell'ormai partente Michele Di Gregorio.

Corsa a due per il classe 96': le mosse del Napoli

Come detto sarà corsa a due per Vicario, il Napoli prova a convincere il Tottenham inserendo nell'offerta Milinkovic-Savic che interessa agli Spurs. Questa operazione però vedrà il compimento solo in seguito alle varie cessioni già programmate dal club partenopeo, tra le quali quella diche interessa alla

TORINO, ITALIA - 8 FEBBRAIO: Vanja Milinkovic-Savic del Torino saluta i tifosi dopo la partita di Serie A tra Torino e Genoa allo Stadio Olimpico di Torino l'8 febbraio 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Un ritorno in Italia sempre più vicino quello di Vicario che spesso negli ultimi mesi ha confermato la volontà di voler rigiocare in Serie A, ricordiamo i suoi passati al Cagliari prima e all'Empoli poi ed è qui che ha mostrato tutto il suo valore prendendo poi la strada della Premier League.

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Un ritorno che lo candiderebbe, qualora dovesse fare bene, anche ad un attenzione in più da parte del futuroe un dualismo con Meret che alzerebbe il livello di competitività tra i pali spingendo entrambi a dover dare il massimo per convincere il mister Allegri. In più sarebbe un acquisto che accenderebbe ancor di più gli animi dei tifosi, già caldi dopo l arrivo di Massimiliano Allegri sia positivamente che negativamente, e darebbe quel fascino Europeo che servirà alla società partenopea per cercare di fare quanto meglio possibile nella prossima