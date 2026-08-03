Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2026/2027 ed il Como ha deciso di rinforzare la difesa con Trevoh Chalobah. La squadra proveniente dalla Lombardia, infatti, negli ultimi minuti ha chiuso la trattativa col Chelsea grazie alla quale porterà in Italia un giocatore con una buona esperienza a livello internazionale. Dopo diverse settimane, i Lariani hanno trovato l'accordo col club di Londra e stanno per accogliere il difensore della Nazionale Inglese.

Chalobah sarà un nuovo giocatore del Como: i dettagli

Nelle scorse settimane, il Como aveva messo nella sua lista degli obiettivi il calciatore nato nel 1999. Su di lui, però, c'era anche l'che era alla ricerca di un nuovo difensore centrale a seguito degli addii di. Alla fine, i nerazzurri hanno deciso di fare un passo indietro per poi ingaggiarementre il Como ha continuato a trattare col Chelsea per l'arrivo del classe 1999. Dopo diverse settimane, le due squadre hanno raggiunto l'accordo e Chalobah sta per iniziare una nuova esperienza della sua carriera agonistica col club lombardo.

Londra, Inghilterra - 21 febbraio 2026: Trevoh Chalobah del Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea e Burnley allo Stamford Bridge. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Negli ultimi minuti, infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sui propri canali social la notizia riguardante la chiusura della trattativa tra i due club. Per acquistare il giocatore, che nel mese di luglio, ha ottenuto con la Nazionale Inglese la medaglia di bronzo al Mondiale di quest'anno giocato in Canada, Messico e Stati Uniti, il Como che ha come allenatore Cesc Fabregas verserà nelle casse del Chelsea 30 milioni di euro più 6 di bonus. Per di più, il club che milita in Premier League otterrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Chalobah, il quale aveva voglia di trasferirsi nel Belpaese e giocare in Champions League, sta per diventare un nuovo giocatore del Como e metterà la firma sul contratto nel corso di questa settimana.