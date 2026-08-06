Il Real Madrid ha messo a segno un altro colpo in entrata con l'arrivo di Yan Diomande. In questa sessione di calciomercato, infatti, il club che milita nella Liga Spagnola ha acquistato Marc Cucurella dal Chelsea e Denzel Dumfries dall'Inter e ha preso a parametro zero calciatori come Konaté e Bernardo Silva. Negli ultimi minuti, i Blancos hanno annunciato in via ufficiale di aver comprato dal Lipsia il calciatore ivoriano nato nel 2006.

Yan Diomande al Real Madrid: il comunicato ufficiale

In questa sessione di calciomercato, sia la squadra spagnola che ilavevano messo gli occhi sulla giovane ala che ha fatto parlare di sé dopo le ottime prestazioni che ha fornito nelle partite deltenutosi quest'estate. Alla fine, tra le due big del calcio europeo ha avuto la meglio quello che ha come allenatore. Per portare il classe 2006 in Spagna, il Real ha versato nelle casse del Lipsia la bellezza dicosì divisi:di base fissa e gli altririguardano i. Ecco ilcon cui i Blancos hanno annunciato il nuovo acquisto: "Il Real Madrid CF e l'RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Yan Diomande, che sarà legato al nostro club per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033".

Friburgo, Germania - 16 maggio 2026: Yan Diomande del Lipsia osserva durante la partita di Bundesliga tra Friburgo e Lipsia all'Europa-Park Stadion. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Nato nel mese di novembre del 2006, Diomande ha iniziato a giocare a calcio negli Stati Uniti, nazione in cui si è trasferito quando era piccolo. Ad inizio dello scorso anno approda in Europa grazie al Leganés giocando finendo nella squadra delle riserve. Il 29 marzo dello stesso anno, invece, fa il suo esordio in Prima Squadra e nella massima divisione spagnola proprio contro il Real Madrid, che ha vinto quell'incontro 3-2. Dopo 10 presenze e due gol in Liga, l'ivoriano passa al Lipsia con cui, tra Bundesliga e DFB-Pokal, ha realizzato 13 reti in 36 presenze stagionali.