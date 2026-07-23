Colpo in attacco ed anche di prospettiva per l'Aston Villa, che negli ultimi minuti ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di Alejandro Garnacho. In questo modo, il calciatore ha lasciato il Chelsea dopo una sola stagione. Su di lui c'era anche la Roma ma, a causa della distanza che riguardava un dettaglio dell'offerta, i Blues hanno deciso di accettare la proposta del club di Birmingham. A soli 22 anni, l'attaccante argentino sta per giocare in un'altra squadra inglese, la terza della sua carriera dopo Manchester United ed il già menzionato Chelsea.

Garnacho nuovo giocatore dell'Aston Villa: il comunicato ufficiale

Classe 2004 nato a Madrid, Garnacho ha giocato nei settori giovanili diedprima di passare a quello del. Coi Red Devils ha esordito nell'aprileNelha vinto lamentre l'anno seguente la

Lo scorso anno l'argentino passa al Chelsea per quasi 60 milioni di euro bonus compresi. Dopo una sola stagione, però, i Blues lo cedono all'Aston Villa con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato ad oltre 40 milioni di euro. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale dei detentori dell'Europa League:

He's a Villan 💜



Aston Villa is delighted to announce the signing of Alejandro Garnacho from Chelsea on a season-long loan 🤝 pic.twitter.com/btyNI4JMAn — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026

"L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Alejandro Garnacho dal Chelsea. Il ventiduenne nazionale argentino si è unito alla squadra con un accordo di prestito stagionale.

Garnacho è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e ha collezionato 144 presenze con il club di Old Trafford prima di trasferirsi al Chelsea nell'estate del 2025".

Sunderland, Inghilterra - 24 maggio 2026: Alejandro Garnacho del Chelsea osserva prima della partita di Premier League tra Sunderland e Chelsea allo Stadium of Light. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

"A suo agio sia sulle fasce che al centro dell'attacco, Garnacho ha segnato otto gol in 43 presenze con il Chelsea la scorsa stagione. Con otto presenze in nazionale, l'esterno ha vinto il premio FIFA Puskás 2024 per la sua spettacolare volée acrobatica contro l'Everton".

Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, ai canali ufficiali del club ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha voluto commentare l'arrivo dell'argentino. Le sue parole: "Siamo entusiasti di avere Alejandro qui con noi. È un giocatore talentuoso, giovane e ci ha ha messo in mostra la volontà di contribuire al progetto del club. Siamo veramente felici che sia arrivato".