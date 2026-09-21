Dopo la scomparsa di una leggenda come Sandro Mazzola, il calcio italiano è di nuovo in lutto a causa della dipartita di Sergio Carpanesi. L'ex centrocampista, infatti, aveva 90 anni e nel corso della sua carriera agonistica ha vestito le maglie di diverse squadre tra cui quelle di Fiorentina, Palermo e Roma. Tra l'altro, con il primo dei tre club menzionati, ha scritto la storia dato che ha fatto parte della prima formazione viola che ha vinto lo Scudetto nella stagione 1955-1956. Con la sua morte, se ne va l'ultimo giocatore di quella rosa che era ancora in vita.

L'ex calciatore della Fiorentina Carpanesi è venuto a mancare

Il classe 1936, nato a, dopo gli inizi in una squadra locale ha firmato per la Viola nel 1953. Tre anni più tardi ha fatto il suo esordio incon il club toscano nella partita contro la, durante la quale ha realizzato la rete che ha permesso alla Fiorentina di ottenere la vittoria. In quell'anno, i Gigliati hanno vinto per la prima volta nella loro storia il campionato italiana. Nel, la Fiorentina ha perso la finale dicontro lae Carpanesi, un anno dopo, ha lasciato la Toscana per poi firmare col Palermo. Dopo una sola stagione in Sicilia, l'allora centrocampista ha cambiato nuovamente squadra passando alla SPAL e, anche col club di Ferrara, ha disputato una sola annata.

Dopo l'esperienza biancazzurra ha firmato per la Roma, con cui ha giocato fino al 1967. Appena arrivato, il classe 1936 ha vinto subito la Coppa delle Fiere grazie al successo nella doppia finale contro il Birmingham City. Nel '64, invece, i giallorossi hanno vinto per la prima volta nella loro storia la Coppa Italia battendo il Torino nell'atto conclusivo della competizione.

La Fiorentina piange la scomparsa di Sergio Carpanesi, vincitore del primo storico tricolore in Viola.

Il presidente Giuseppe B. Commisso, la vice presidente Carherine Commisso e tutto il club si stringono attorno alla famiglia Carpanesi in questo momento di dolore. pic.twitter.com/87SAWKIMbC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 21, 2026

Dopo la Roma, l'allora giocatore ha vestito le maglie diedtra il '67 ed il, anno in cui ha appeso gli scarpini al chiodo. Successivamente ha iniziato ad allenare. Nel corso della sua carriera da tecnico, è stato su diverse panchine come quelle di Pisa, Monza,con cui, nel, ha vinto ildell'alloraInoltre, col club della sua città natale ha chiuso la sua seconda esperienza nel mondo del calcio nel