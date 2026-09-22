Nel suo ultimo anno al 'Mestalla', prima del completamento del nuovo impianto, il Valencia ha raccolto appena un punto su dodici: un avvio shock di stagione
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Lo stadio Mestalla sarebbe dovuto essere il teatro di una stagione speciale, come quella dell'addio allo storico impianto valenciano. Invece, nelle prime quattro gare interne di Liga, il Valencia ha trovato soprattutto difficoltà: un solo punto raccolto, nessuna vittoria, poche reti e una sequenza di risultati che in precedenza non aveva mai registrato.
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Valencia, un punto su dodici al Mestalla: è record negativoIl dato, evidenziato dal quotidiano spagnolo Marca, è particolarmente significativo: il Valencia ha conquistato appena un punto dei dodici disponibili nelle prime quattro gare casalinghe di campionato, ed è il peggior rendimento della storia del club nella massima categoria spagnola. Il percorso è iniziato alla prima giornata con lo 0-0 contro il Celta Vigo, seguito poi dai primi ko contro Real Betis e Barcellona, per 0-1 e con un rotondo e pesantissimo 0-5 subito contro i blaugrana, concludendo il proprio avvio prima della sosta per le nazionali lo scorso 20 settembre, nel ko interno contro la Real Sociedad per 2-3: il bilancio complessivo è quindi dei più netti e complicati, con appena due gol segnati e addirittura nove subiti.
Il problema, perciò, non riguarda soltanto i risultati: prima della sfida con la Real Sociedad, il Valencia non aveva ancora segnato una rete a Mestalla in questo campionato, digiuno interrotto proprio in quella sfida dal gol di Aaron Mayol al minuto 57', dopo 327 minuti senza reti casalinghe. La più lunga sequenza negativa mai registrata dal club in avvio di campionato, battendo anche i 'record' risalenti alle precedenti tre annate nelle quali il Valencia rimase a secco per le prime due gare interne, ma senza mai arrivare alla quarta.
L'ultimo anno dell'impiantoIl rendimento assume un peso ulteriore poiché l'annata corrente, 2026/27, sarà l'ultima stagione disputata al Mestalla, prima del trasferimento previsto nel nuovo stadio, il Nou Mestalla. Il primo impianto, inaugurato nel 1923, si appresta infatti a chiudere il suo lungo capitolo nel calcio professionistico dopo 104 anni, in cui è sempre rimasta la casa delle gare casalinghe del Valencia per oltre un secolo, ospitando gare di livello storico come l'amichevole del 1925 tra Italia e Spagna, tutt'ora come il primo storico match internazionale ospitato dal Mestalla, proseguendo poi con le grandi notte europee del Valencia, come la Supercoppa Europea vinta contro il Nottingham Forest nel 1980 e il 5-2 rifilato alla Lazio nei quarti di Champions League nel 1999, che il Valencia ricorda annualmente come una delle partite più travolgenti della storia del club, con una tripletta di Gerard Lopez che tramortì una delle Lazio più forti di sempre.
La sconfitta contro la Real Sociedad ha mostrato comunque una reazione: il Valencia è riuscito due volte a recuperare lo svantaggio, prima con Mayol e poi con l'autogol di Beitia, prima del gol decisivo di Barrenetxea al 91'. Una risposta caratteriale che non ha però modificato il dato più pesante: dopo quattro appuntamenti, il Mestalla resta ancora senza vittoria.
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