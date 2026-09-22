Lo stadio Mestalla sarebbe dovuto essere il teatro di una stagione speciale, come quella dell'addio allo storico impianto valenciano. Invece, nelle prime quattro gare interne di Liga, il Valencia ha trovato soprattutto difficoltà: un solo punto raccolto, nessuna vittoria, poche reti e una sequenza di risultati che in precedenza non aveva mai registrato.

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Valencia, un punto su dodici al Mestalla: è record negativo

Il dato, evidenziato dal quotidiano spagnolo Marca, è particolarmente: ilha conquistato appenadei dodici disponibili nelle prime quattro garedi campionato, ed è ildella storia del club nella massima categoria spagnola. Il percorso è iniziato alla prima giornata con lo 0-0 contro il, seguito poi dai primicontro, per 0-1 e con un rotondo e pesantissimo 0-5 subito contro i blaugrana, concludendo il proprio avvio prima della sosta per le nazionali lo scorso 20 settembre, nel ko interno contro laper 2-3: ilcomplessivo è quindi dei più netti e complicati, con appena due gol segnati e addirittura nove subiti.

Il problema, perciò, non riguarda soltanto i risultati: prima della sfida con la Real Sociedad, il Valencia non aveva ancora segnato una rete a Mestalla in questo campionato, digiuno interrotto proprio in quella sfida dal gol di Aaron Mayol al minuto 57', dopo 327 minuti senza reti casalinghe. La più lunga sequenza negativa mai registrata dal club in avvio di campionato, battendo anche i 'record' risalenti alle precedenti tre annate nelle quali il Valencia rimase a secco per le prime due gare interne, ma senza mai arrivare alla quarta.

L'ultimo anno dell'impianto

Il rendimento assume un peso ulteriore poiché l'annata corrente, 2026/27, sarà l'ultima stagione disputata al, prima delprevisto nel nuovo stadio, il. Il primo impianto, inaugurato nel, si appresta infatti a chiudere il suo lungo capitolo nel calcio professionistico dopo, in cui è sempre rimasta la casa delle gare casalinghe del Valencia per oltre un secolo,gare dicome l'amichevole del 1925 tra, tutt'ora come il primo storico matchospitato dal Mestalla, proseguendo poi con le grandidel Valencia, come lavinta contro ilnel 1980 e il 5-2 rifilato alla Lazio nei quarti dinel 1999, che il Valencia ricorda annualmente come una delle partite piùdella storia del club, con una tripletta diche tramortì una delle Lazio più forti di sempre.

VALENCIA, SPAGNA - 06 SETTEMBRE: Vista generale dell'interno dello stadio durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadi de Mestalla il 6 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La sconfitta contro la Real Sociedad ha mostrato comunque una reazione: il Valencia è riuscito due volte a recuperare lo svantaggio, prima con Mayol e poi con l'autogol di Beitia, prima del gol decisivo di Barrenetxea al 91'. Una risposta caratteriale che non ha però modificato il dato più pesante: dopo quattro appuntamenti, il Mestalla resta ancora senza vittoria.