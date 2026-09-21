L'Atletico Madrid non finisce di festeggiare il successo interno nel derby. Il Real è stato battuto 2-1 al Metropolitano e rispedito a 6 lunghezze dal Barcellona, dopo sole 7 giornate di Liga. La stracittadina è stata oggetto di profonde e sentite polemiche, con l'allenatore dei Blancos, José Mourinho, che ha animatamente protestato in conferenza. I Colchoneros, dunque, hanno risposto a modo loro.

Atletico Madrid, a Mou replica anche il Social Media Menager

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, aveva avuto modo di rispondere già alle dichiarazioni di Mourinho. I toni del tecnico argentino sono stati piuttosto, avendo sottolineato che chiunque parli, debba farlo senza mancare di rispetto. Lo Special One ha evidenziato unadell'importanza e del blasone della partita. E così, sui social, i Rojiblancos hanno risposto per le righe.

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Nell'ultimo video postato appare una fotocopiatrice che stampa la prima pagina di una rivista con le lamentele che Mourinho ha presentato nel post derby. Sponda Atletico, infatti, il piagnisteo del portoghese è ritenuto esagerato, al netto dei presunti casi arbitrali portati alla luce dallo Special One. Mourinho ha provato a specificare di non voler credere ci fosse qualcosa di definito e preparato per recare loro un danno. In generale, l'Atletico crede che il Real non sia esattamente il miglior club per parlare di arbitraggi. Sarebbe stato preferibile concentrarsi sull'andamento della partita.

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