La FIFA prova a superare le tensioni degli ultimi mesi aprendo una nuova fase di confronto interno: Gianni Infantino avrebbe scritto alle 211 federazioni affiliate e al Consiglio FIFA, proponendo una revisione indipendente della governance e un percorso di consultazione sulle future decisioni strategiche.

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FIFA, la proposta di Infantino e la svolta dopo il FFE

Nellainviata nella giornata di ieri 21 settembre, e riportata in punti sui propri canali social,ha annunciato che chiederà alse intende commissionare una "revisione esterna indipendente" dell'attuale struttura diper le principali iniziative strategiche: l'obiettivo, sarebbe quello di individuare eventualinei meccanismi decisionali dell'organizzazione. Il presidente, avrebbe inoltre proposto una "consultazione diretta, strutturata e limitata nel tempo, con confederazioni, federazioni affiliate" e altri soggetti coinvolti: sul tavolo ci sarebbero ilanticipato degli organi istituzionali, i rispettivi ruoli di presidente, Ufficio di presidenza, Consiglio e, oltre a trasparenza, partecipazione e

La svolta e l'apertura al dialogo, arrivano dopo le fortissime reazioni suscitate negli scorsi mesi durante e dopo il Mondiale 2026, in seguito all'ormai famosissimo progetto FIFA Forward Enterprise, che prevedeva l'ingresso di investitori privati attraverso la vendita di una quota del 20% dei diritti commerciali di competizioni FIFA, compresi quelli legati alla Coppa del Mondo. L'iniziativa era stata ritirata a luglio dopo l'opposizione di diverse confederazioni e federazioni, tra cui la UEFA, che aveva 'minacciato' di boicottarne le competizioni. Infantino, aveva poi precisato che si trattava di una proposta, non di una decisione definitiva, e ha riconosciuto che la sua diffusione prima del completamento dell'iter istituzionale aveva creato preoccupazioni. Secondo il presidente, l'operazione non avrebbe inoltre comportato la cessione del controllo sulle decisioni sportive.

KATOWICE, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, guarda la partita del primo turno della Coppa del Mondo femminile U-20 FIFA U-20 della Polonia contro l'Argentina il 5 settembre 2026 a Katowice, Polonia. (Foto di Omar Marques/Getty Images)

Il prossimo appuntamento: il Consiglio FIFA

Le prime proposte dipotranno essere esaminate durante la riunione deldel prossimo, mentre eventuali modifiche agli Statuti, invece, dovranno passare dal, ha inoltre assicurato che la posizione delle singole federazioni sulle questioni di governance non influenzerà il loroda parte della FIFA, né l'accesso ai programmi di sviluppo e solidarietà. La discussione sulladell'organismo entra cosi ufficialmente in una, in attesa di nuovi importanti sviluppi che possonoal calcio mondiale.