Dopo le polemiche sul progetto FFE, Gianni Infantino apre per la prima volta ad un confronto sulla governance e sui processi decisionali della FIFA
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La FIFA prova a superare le tensioni degli ultimi mesi aprendo una nuova fase di confronto interno: Gianni Infantino avrebbe scritto alle 211 federazioni affiliate e al Consiglio FIFA, proponendo una revisione indipendente della governance e un percorso di consultazione sulle future decisioni strategiche.
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FIFA, la proposta di Infantino e la svolta dopo il FFENella lettera inviata nella giornata di ieri 21 settembre, e riportata in punti sui propri canali social, Infantino ha annunciato che chiederà al Consiglio FIFA se intende commissionare una "revisione esterna indipendente" dell'attuale struttura di governance per le principali iniziative strategiche: l'obiettivo, sarebbe quello di individuare eventuali miglioramenti nei meccanismi decisionali dell'organizzazione. Il presidente, avrebbe inoltre proposto una "consultazione diretta, strutturata e limitata nel tempo, con confederazioni, federazioni affiliate" e altri soggetti coinvolti: sul tavolo ci sarebbero il coinvolgimento anticipato degli organi istituzionali, i rispettivi ruoli di presidente, Ufficio di presidenza, Consiglio e Congresso, oltre a trasparenza, partecipazione e responsabilità.
La svolta e l'apertura al dialogo, arrivano dopo le fortissime reazioni suscitate negli scorsi mesi durante e dopo il Mondiale 2026, in seguito all'ormai famosissimo progetto FIFA Forward Enterprise, che prevedeva l'ingresso di investitori privati attraverso la vendita di una quota del 20% dei diritti commerciali di competizioni FIFA, compresi quelli legati alla Coppa del Mondo. L'iniziativa era stata ritirata a luglio dopo l'opposizione di diverse confederazioni e federazioni, tra cui la UEFA, che aveva 'minacciato' di boicottarne le competizioni. Infantino, aveva poi precisato che si trattava di una proposta, non di una decisione definitiva, e ha riconosciuto che la sua diffusione prima del completamento dell'iter istituzionale aveva creato preoccupazioni. Secondo il presidente, l'operazione non avrebbe inoltre comportato la cessione del controllo sulle decisioni sportive.
Il prossimo appuntamento: il Consiglio FIFALe prime proposte di riforma potranno essere esaminate durante la riunione del Consiglio FIFA del prossimo 15 ottobre, mentre eventuali modifiche agli Statuti, invece, dovranno passare dal Congresso. Infantino, ha inoltre assicurato che la posizione delle singole federazioni sulle questioni di governance non influenzerà il loro trattamento da parte della FIFA, né l'accesso ai programmi di sviluppo e solidarietà. La discussione sulla struttura decisionale dell'organismo entra cosi ufficialmente in una nuova fase, in attesa di nuovi importanti sviluppi che possono cambiare volto al calcio mondiale.
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