Il problema della sicurezza negli stadi è certamente uno dei temi più discussi e trattati dalle istituzioni calcistiche, specialmente in Francia, dopo i recenti episodi di violenza e disordini. A tal proposito è intervenuto Ronal Delcroix, capo della DNHL (la divisione nazionale per la lotta contro l'hoolinganismo), il quale ha deciso di fare il punto sul tema della violenza tra tifosi e delle difficoltà legate agli spostamenti in occasioni delle gare europee.

La situazione in Francia e il problema delle gare europee

La scorsa stagione è andata piuttosto bene. Nel complesso, è stata una stagione abbastanza tranquilla, con un numero limitato di incidenti, sia in termini di frequenza che di intensità. L'unico aspetto negativo è stato il finale di stagione, in particolare l'ultima giornata di Ligue 1 con due invasioni di campo e gli incidenti del giorno prima della finale di Coppa di Francia tra Lens e Nizza. Quindi, questa stagione è in linea con le precedenti, con incidenti occasionali, certo, ma con un'intensità inferiore rispetto a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa. Siamo quindi abbastanza soddisfatti e speriamo che la prossima stagione prosegua su questa strada positiva

Intervenuto ai microfoni di RMC Sports,ha fatto inizialmente un bilancio della stagione precedente: "".

Continuando, il capo della DNHL ha parlato anche delle complicazioni legate alle gare europee: "Le competizioni europee, soprattutto con il nuovo formato, sono sempre un po' una lotteria. Le fasi a gironi di Champions League, Europa League e Conference League ci interessano sempre. Guardando alle prossime partite, terremo d'occhio il Galatasaray, che verrà in Francia due volte, prima a Lille e poi a Parigi. A metà ottobre ospiteremo anche l'Olympiacos a Marsiglia. Conosciamo la rivalità che li lega ad alcune squadre greche e l'amicizia che lega i tifosi del Marsiglia all'AEK Atene. Naturalmente, seguiremo queste partite con molta attenzione, dato che richiedono una lunga preparazione e attirano un grande pubblico. Le squadre turche e greche riempiono i settori ospiti, soprattutto con i tifosi della diaspora. Ci aspettano partite europee davvero ad alto rischio. Per quanto riguarda il resto della Ligue 1, ci siamo abituati; è praticamente il nostro pane quotidiano.".

De retour à Paris avec la victoire ! 😍❤️💙 pic.twitter.com/v4Lwzde9ZF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 21, 2026

La DNHL continuerà a vietare le trasferte per il Classique

Nel corso dell'intervista, Delcroix si è poi soffermato sulla situazione degli ultras del Marsiglia: "

Ovviamente, non solo per l'OM, ​​ma per tutti i club, il lavoro della DNLH, in collaborazione con i nostri corrispondenti locali, consiste nel monitorare l'impatto che la situazione sportiva di una società può avere. Sappiamo che in alcuni club, con tifosi più ferventi e appassionati, anche una serie di risultati negativi può scatenare forti reazioni. Monitoriamo anche il rapporto tra i tifosi e la dirigenza del club, poiché questo può influenzare il comportamento dei tifosi negli stadi. La situazione sportiva viene quindi attentamente considerata dalle autorità nella valutazione e nell'analisi delle partite

".

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: I tifosi del Marsiglia mostrano il loro sostegno sventolando bandiere e accendendo fumogeni durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC, disputata allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, in Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, alla domanda sul possibile ritorno alle trasferte per il Classique da parte dei tifosi del PSG e dell'OM, il capo della DNHL ha risposto: "Non è all'ordine del giorno. La rivalità è ancora presente. I tifosi di Marsiglia e Parigi non si incontrano dal 2018, e in quell'anno ci furono gravi incidenti. L'anno scorso, i tifosi del Marsiglia hanno aggredito i tifosi parigini alla stazione ferroviaria di Marsiglia-Saint-Charles, quando questi arrivarono per una partita a Tolone. Si sono scontrati davanti a delle famiglie alla stazione di Marsiglia. La rivalità è ancora molto, molto forte; insieme a Lione-Saint-Étienne, è forse la più forte del calcio francese al momento. È chiaro che, in questo momento, non ci sono le condizioni per permettere ai tifosi del Marsiglia di viaggiare a Parigi, o viceversa. Mai dire mai, penso che ci vorrà del tempo. Le condizioni non sono favorevoli e non è all'ordine del giorno oggi".