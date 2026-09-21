Una scena davvero particolare ha caratterizzato il Classique tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain. Al 32' del primo tempo, Timothy Weah è intervenuto con un fallo su Nuno Mendes e l'arbitro François Letexier ha portato la mano al taschino per estrarre il cartellino. Il direttore di gara ha però mostrato inizialmente il rosso, facendo pensare al capitano del Marsiglia di essere stato espulso. Letexier si è accorto immediatamente dell'errore, ha abbassato il cartellino e ha mostrato a Weah il giallo previsto per l'intervento. Una situazione insolita che ha lasciato per qualche secondo il giocatore incredulo.

Letexier si scusa: "Mi scusi per lo spavento"

Dopo essersi reso conto dell'errore, l'arbitro ha anche rivolto una breve frase a Weah per chiarire l'accaduto: "Mi scusi per lo spavento". Il terzino del Marsiglia ha quindi potuto continuare regolarmente la partita, con il cartellino giallo registrato a suo carico.

MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: I tifosi dell'Olympique de Marseille eseguono una coreografia prima della partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'episodio sembrava destinato a rimanere soltanto come una curiosità del derby, ma la partita avrebbe riservato al giocatore americano un finale decisamente diverso. Weah, infatti, era già ammonito proprio per quell'intervento e doveva quindi prestare particolare attenzione nel resto dell'incontro.

Al 77' arriva davvero il rosso

La beffa per Weah si è concretizzata nella ripresa. Al, il giocatore del Marsiglia ha commesso un'altra infrazione e Letexier ha estratto questa volta senza esitazioni il secondo cartellino giallo, seguito automaticamente dal. L'americano ha quindi dovuto lasciare il campo e il Marsiglia è rimasto in dieci uomini proprio nella fase decisiva del match. Il curioso episodio del primo tempo si è trasformato così in una sorta di anticipazione di ciò che sarebbe accaduto: Weah aveva temuto l'espulsione al 32', l'aveva evitata per un errore dell'arbitro, ma 45 minuti più tardi è stato espulso realmente per somma di ammonizioni. Il Paris Saint-Germain ha poi conquistato il Classique imponendosi per 2-1 al Vélodrome.