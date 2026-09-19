Il Classique tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain non è ancora iniziato, ma la rivalità ha già trovato il modo di accendersi. Alla vigilia della sfida in programma al Vélodrome, i sostenitori del PSG presenti all'allenamento della squadra hanno esposto una bandiera indirizzata proprio ai tifosi marsigliesi. Il messaggio prende di mira l'affluenza dello stadio, diventata uno degli argomenti della vigilia dopo che diversi posti risultavano ancora disponibili per una partita che normalmente richiama una grande richiesta di biglietti. "Prezzo della benzina/Vélodrome, sta diventando difficile fare il pieno...", recitava la scritta.

La provocazione arriva alla vigilia del Classique

La presa in giro dei sostenitori parigini arriva in un contesto particolare. A poche ore dalla partita, infatti, ile alcune centinaia di biglietti erano ancora acquistabili dal pubblico. Una situazione insolita per una sfida di questo peso, che gli ultras del PSG hanno trasformato immediatamente in un'occasione per stuzzicare i rivali.

MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: I tifosi dell'Olympique de Marseille eseguono una coreografia prima della partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La battuta gioca sul doppio significato del "fare il pieno", collegando il costo del carburante alla difficoltà di riempire lo stadio. La rivalità tra le due tifoserie, dunque, si è accesa anche lontano dal terreno di gioco.

Parigini assenti al Vélodrome