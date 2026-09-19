Una bandiera esposta durante l'allenamento del PSG ironizza sui posti ancora disponibili al Vélodrome per il Classique
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Il Classique tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain non è ancora iniziato, ma la rivalità ha già trovato il modo di accendersi. Alla vigilia della sfida in programma al Vélodrome, i sostenitori del PSG presenti all'allenamento della squadra hanno esposto una bandiera indirizzata proprio ai tifosi marsigliesi. Il messaggio prende di mira l'affluenza dello stadio, diventata uno degli argomenti della vigilia dopo che diversi posti risultavano ancora disponibili per una partita che normalmente richiama una grande richiesta di biglietti. "Prezzo della benzina/Vélodrome, sta diventando difficile fare il pieno...", recitava la scritta.
La provocazione arriva alla vigilia del ClassiqueLa presa in giro dei sostenitori parigini arriva in un contesto particolare. A poche ore dalla partita, infatti, il Vélodrome non risultava ancora completamente esaurito e alcune centinaia di biglietti erano ancora acquistabili dal pubblico. Una situazione insolita per una sfida di questo peso, che gli ultras del PSG hanno trasformato immediatamente in un'occasione per stuzzicare i rivali.
La battuta gioca sul doppio significato del "fare il pieno", collegando il costo del carburante alla difficoltà di riempire lo stadio. La rivalità tra le due tifoserie, dunque, si è accesa anche lontano dal terreno di gioco.
Parigini assenti al VélodromeIl contesto è reso ancora più particolare dal fatto che i tifosi del PSG non potranno assistere alla partita dagli spalti del Vélodrome. Il divieto di trasferta è stato confermato dalle autorità e il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Collectif Ultras Paris. La partita è stata inoltre classificata al massimo livello di rischio dalle autorità francesi. Il PSG arriverà quindi a Marsiglia senza il proprio sostegno organizzato nel settore ospiti, ma i suoi ultras hanno comunque trovato il modo di far sentire la propria voce alla vigilia del confronto. Il calcio d'inizio del Classique è fissato per domenica alle 20:45, in una sfida che mette ancora una volta di fronte due delle rivalità più sentite del calcio francese.
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