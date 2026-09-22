Ancelotti "chiama" e Orsato risponde: Biasin-Suma su Milan-Napoli, Ibra e Conte

La pausa delle Nazionali ha offerto la possibilità di un confronto, necessario dopo l'inizio del campionato, tra l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e i club della Serie A. Il designatore arbitrale, Daniele Orsato, ha ammesso quali e quanti sono stati gli errori arbitrali: finora sono appena cinque.

Orsato ammette cinque errori commessi dagli arbitri da inizio campionato

Dalla trattenuta di Kalulu su Rowe in Juventus-Atalanta al fallo di mano di Vlasic in Torino-Milan: il designatore arbitrale Daniele Orsato ammette sei errori arbitrali in questo inizio di stagionehttps://t.co/85XLee5qu1 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 22, 2026

Nella sala conferenze dell’International Broadcast Center di Lissone si è svolto ieri un importante momento di incontro e dibattito tra i club del massimo campionato e l'associazione degli arbitri. Un confronto diretto, un momento di riflessione utile per poter discutere degli, delle decisioni maggiormente contestate. Si è, infatti, in un periodo di grandi cambiamenti, arrivati grazie alle nuove linee guida di Orsato . Linee guida che, tra le altre cose, sono intese a. L'obiettivo finale è quello di giocare di più e dare più spazio alloIl centro del dibattito ha riguardato gli episodi dubbi e la spiegazione delle scelte arbitrali. Con, quando necessaria, conseguente ammissione degli errori da parte di Orsato: che ne ha ammessi cinque in tutto in queste prime gare di campionato. Il primo riguarda: l'arbitro Zuferli è responsabile di non aver fischiato un rigore in favore della Dea per una

TORINO, ITALIA – 13 SETTEMBRE 2025: Pierre Kalulu della Juventus contende un colpo di testa a Lautaro Martínez dell'Internazionale durante la partita di Serie A tra Juventus FC e FC Internazionale, disputata il 13 settembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Si è poi passati allo sbaglio commesso da Marinelli in Coppa Italia: rigore non dato per un fallo di Caracciolo su Pellegrino in Pisa-Fiorentina. Manca un rigore anche nel match tra Fiorentina e Frosinone: sarebbe stato fallo con espulsione di Jimenez su Monterisi. Valutato come sbagliato anche il fallo di mano non sanzionato con il rigore di Vlasic in Torino-Milan della prima giornata. Infine, manca anche l'espulsione di Caqueret del Como per un fallo su Britschgi nella partita con il Parma allo stadio Sinigaglia. Orsato, quindi, conferma la sua linea e viene incontro alle richieste di maggiore uniformità degli allenatori: il VAR deve essere usato solamente nei casi di errori chiari ed evidenti.