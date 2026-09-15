Nessuno 0-0 tra Serie A e Serie B dopo 4 giornate, meno interruzioni e più dinamicità. Basterebbe soltanto questo per inquadrare in che modo il nuovo metro arbitrale portato avanti da Daniele Orsato, abbia influito sul prodotto e sullo spettacolo del calcio italiano. Una linea che lascia più responsabilità in mano ai direttori di gara, limita l'intervento del VAR a chiari ed evidenti errori permettendo uno svolgimento più veloce e dinamico del gioco. Una formula che si sposa perfettamente con le nuove regole introdotte dalla Lega Serie A, dopo il test su un palcoscenico più grande come i Mondiali, di cui lo stesso designatore sottolinea il successo.

Le dichiarazioni di Daniele Orsato

Intervistato ai microfoni di Rai Italia,ha espresso tutta la sua soddisfazione nell'arbitraggio delle prime gare di campionato dichiarando: "Gli arbitriper tener sempre più dinamico il gioco".

Successivamente, il designatore arbitrale di Serie A e Serie B ha spiegato: "In linea con i metri arbitrali FIFA e UEFA, il nostro intervento col Var si limita ad un chiaro ed evidente errore. Il numero dei calci di rigori non dipenderà dagli arbitri ma dai falli che ci saranno, il primo rigore è stato assegnato dopo un On Field Review perché era giusto assegnarlo".

0 - Per la prima volta nella storia, sia in #SerieA che in #SerieBKT non si è registrato nessuno 0-0 nelle prime quattro giornate della stessa stagione. Spettacolo.#SerieA #SerieBKT pic.twitter.com/eCW0sU2xiw — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2026

"Bisogna avere coraggio senza aver timore di commettere un errore"

Nel corso dell'intervista,ha poi affermato come la filosofia degli arbitri debba essere: "Avere coraggio senza aver timore di commettere un errore. Ciò serve a dar un boost di autostima agli arbitri, per essere più forti..., senza aver paura di fare un errore. Lo dico sempre anche ai miei figli, non soltanto ai direttori di gara".

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 1 LUGLIO: L'arbitro Daniele Orsato reagisce durante la partita degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Slovenia alla Frankfurt Arena il 1° luglio 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, l'ex arbitro di Montecchio Maggiore ha chiuso il suo intervento sottolinenando come, attraverso questo nuovo metro arbitrale, sia migliorato il prodotto Serie A: "Non ho ancora visto cose negative, per cui, se il buongiorno si vede dal mattino... ci sono state partite molto belle e questo è un buon modo per esportare il prodotto del calcio italiano all'estero dando una bella impressione".