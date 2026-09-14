La Pro Ref esce allo scoperto dopo il derby di Manchester. Subito dopo la partita tra Red Devils e Citizens, terminata per 0-1 in favore del Manchester City, l'organo che gestisce l'arbitraggio inglese ha deciso di rilasciare un comunicato in merito al controverso e decisivo gol di Haaland ammettendo l'errore del VAR nella gestione dell'episodio.

Pro Ref has admitted an 'error of judgement' in awarding Manchester City's winner at Manchester United in their 1-0 victory at Old Trafford.



Erling Haaland's goal was initially disallowed for offside on the pitch before VAR overturned the decision. pic.twitter.com/ZF76Qwz4Ib — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2026

Le polemiche sul gol di Haaland

È stato un vero e proprio incubo, quello vissuto dai Red Devils al Teatro dei Sogni. In superiorità numerica per più di 70 minuti, a causa dell'espulsione didopo una brutta reazione al fallo commesso da, gli uomini di Carrick non sono riusciti a capitalizzare sulla situazione finendo, addirittura, per subire il gol che condannerà lo United alla seconda sconfitta di campionato dopo appena quattro partite. In occasione della rete di, però, non sono mancate le polemiche.

Al 60' minuto del derby, infatti, il n.9 dei Citizens regala la rete del vantaggio agli Sky Blues subito dopo aver raccolto un bellissimo cross dalla sinistra di Gvardiol, insaccando alle spalle di Lammens. Al momento della gioia, però, il gol viene immediatamente annullato dalla terna arbitrale per un possibile tocco in fuorigioco di Enzo Fernandez, attimi prima del sinistro di Haaland. Al termine di un'attenta revisione al VAR e dopo essersi accertati del mancato tocco del pallone da parte dell'ex Chelsea, però, la rete viene convalidata scatenando le polemiche di calciatori e tifosi dello United.

La Pro Ref ammette l'errore

Nelle ore successive alla partita, laha commentato l'episodio ammettendo l'errore del VAR nella gestione della situazione. Come spiegato, la convalida del gol - dopo la conferma del mancato tocco da parte di- è avvenuta tramite silent check, tuttavia, essendo a quel punto un episodio soggettivo, il VAR avrebbe dovuto mandare il direttore di gara,, al monitor in modo tale da permettere all'arbitro stesso di giudicare personalmente la partecipazione all'azione del centrocampista e, di conseguenza, la validità o meno della rete.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford, il 13 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Nel comunicato rilasciato, la Pro Ref ha spiegato: "La decisione in campo era di fuorigioco nei confronti di Erling Haaland, ma il VAR ha verificato che il giocatore si trovava in posizione regolare. Nella stessa azione, è stato accertato che Enzo Fernandez non ha toccato il pallone e quindi qualsiasi infrazione di fuorigioco è soggettiva; tuttavia, in questa occasione, il VAR non ha riconosciuto il probabile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione sul campo".

Per poi concludere, chiarendo: "Abbiamo contattato il Manchester United questa sera per riconoscere quello che consideriamo un errore di valutazione. Verrà avviata un'indagine sull'accaduto".