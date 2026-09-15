Fouzi Lekjaa non intende fare un passo indietro. Nonostante l'annuncio che la finale dei Mondiali 2030 si sarebbe svolta a Casablanca, prontamente smentita dalla FIFA, il presidente della Federazione calcistica marocchina continua il pressing sull'organo di governo del calcio mondiale rivendicando come il continente africano abbia il diritto di ospitare per la seconda volta nella sua storia, dopo quella disputata in Sudafrica nel 2010, la finale della Coppa del Mondo.

🇲🇦 [EXCLUSIF] Fouzi Lekjaâ, le président de la Fédération royale marocaine de football, et ministre délégué au Budget, a accordé une interview à @Jeune_Afrique.



À l'approche des législatives dans le pays, il attire tous les regards. Il répond à toutes nos questions ⤵️ pic.twitter.com/jYe2ELltWB — Jeune Afrique (@jeune_afrique) September 15, 2026

Mondiali in Marocco? Le parole di Fouzi Lekjaa

Intervistato ai microfoni di Jeune Afrique,, nel pieno della sua campagna elettorale per le elezioni parlamentari marocchine del 23 settembre, ha ribadito la sua posizione in merito all'ospitare la finale della prossima edizione dei: "La provincia di Benslimane avrà l'onore di ospitare la finale deidi calcio 2030. Chiunque aspiri a far parte del prossimo governo non avrà altra scelta che sviluppare questa provincia".

Continuando, il presidente della Federazione calcistica marocchina (la FRMF) ha affermato: "Non abbiamo mai parlato di una finale, seguiamo i processi, rispettiamo le procedure e i regolamenti".

"L'Africa ha il diritto di ospitare la finale dei Mondiali"

Successivamente,ha commentato l'assegnazione della finale dei Mondiale 2030 dicendo: "Il Marocco , come abbiamo chiarito fin dall'inizio, rappresenta l'Africa, quindi siamo un continente insieme ai nostri colleghi europei, rappresentati da. Non siamo tre Paesi animati da rivalità".

MOSCA, RUSSIA - 13 GIUGNO: Il presidente della Federazione calcistica reale marocchina, Fouzi Lekjaa, presenta la candidatura del Marocco per i Mondiali del 2026 durante il 68° Congresso FIFA all'Expocentre di Mosca, il 13 giugno 2018 a Mosca, Russia. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Infine, il vicepresidente della Confederazione calcistica africana (la CAF) ha terminato l'intervista rivendicando il diritto dell'Africa di ospitare la seconda finale dei Mondiali della sua storia: "Lavoriamo per approcci complementari che riflettano civiltà, cultura, ecc... Ma saremo sempre presenti per difendere i diritti dell'Africa e del Regno del Marocco, che, a mio avviso, ha il diritto di ospitare una finale di Coppa del Mondo per la seconda volta in un secolo".