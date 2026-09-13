Il Senegal è una delle nazionali più interessanti degli ultimi tempi. Il calcio africano si sta professionalizzando sempre di più e i suoi giocatori emergono sempre di più nel panorama europeo. L'ascesa del Marocco nelle ultime due edizioni dei Mondiali ha mostrato tutta la potenzialità tecnica e tattica dell'Africa. A confermare la crescita del movimento, c'è stata l'ultima edizione di Coppa d'Africa, con la celebre finale tra i Leoni dell'Atlante e i Leoni della Teranga.

Il match sembrava essere dalla parte dei padroni di casa del Marocco, ma la nazionale senegalese non ha smesso di lottare neanche per un secondo ed era riuscita a portarsi a casa l'ambito trofeo grazie ad una grande rete di Pape Gueye. Tuttavia, il risultato finale è stato ribaltato in favore dei marocchini per tutti gli eventi accaduti al momento del penalty concesso. Nonostante il titolo revocato, il Senegal ha mostrato segnali di crescita nel Mondiale appena trascorso.

Edouard Mendy lascia la nazionale senegalese

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 22 AGOSTO: Edouard Mendy dell'Al Ahli esulta dopo la vittoria nella partita della Saudi Pro League tra Al Ahli e Abha all'Alinma Stadium, il 22 agosto 2026 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il Senegal ha disputato una buona competizione intercontinentale, nonostante la brutta eliminazione contro il Belgio ai sedicesimi di finale. Il tecnico Pape Thiaw ha pagato la troppa fiducia a veterani come Kalidou Koulibaly e Sadio Mané, fondamentali in gennaio ma fortemente dannosi nel Mondiale. La sanguinosa rimonta subita negli ultimi minuti dagli europei ha lasciato strascichi pesanti, come l'addio del CT Pape Thiaw e del portiere Edouard Mendy.

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À 34 ans, le gardien des Lions de la Téranga tire sa révérence avec sa sélection après une saison énorme :



🏆 Supercoupe d’Arabie saoudite 🇸🇦

🏆 CAN* (en attendant la décision du TAS)

🏆 Ligue… pic.twitter.com/8UffNMO9RG — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2026