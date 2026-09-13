Il portiere africano è stato un vero punto di forza dei Leoni della Teranga in questi anni: subito un problema da risolvere per il nuovo CT

Pietro Rusconi
Diogo Jota

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Il Senegal è una delle nazionali più interessanti degli ultimi tempi. Il calcio africano si sta professionalizzando sempre di più e i suoi giocatori emergono sempre di più nel panorama europeo. L'ascesa del Marocco nelle ultime due edizioni dei Mondiali ha mostrato tutta la potenzialità tecnica e tattica dell'Africa. A confermare la crescita del movimento, c'è stata l'ultima edizione di Coppa d'Africa, con la celebre finale tra i Leoni dell'Atlante e i Leoni della Teranga.

Il match sembrava essere dalla parte dei padroni di casa del Marocco, ma la nazionale senegalese non ha smesso di lottare neanche per un secondo ed era riuscita a portarsi a casa l'ambito trofeo grazie ad una grande rete di Pape Gueye. Tuttavia, il risultato finale è stato ribaltato in favore dei marocchini per tutti gli eventi accaduti al momento del penalty concesso. Nonostante il titolo revocato, il Senegal ha mostrato segnali di crescita nel Mondiale appena trascorso.

Senegal v Peru - International Friendly

Edouard Mendy lascia la nazionale senegalese

Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro League
JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 22 AGOSTO: Edouard Mendy dell'Al Ahli esulta dopo la vittoria nella partita della Saudi Pro League tra Al Ahli e Abha all'Alinma Stadium, il 22 agosto 2026 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il Senegal ha disputato una buona competizione intercontinentale, nonostante la brutta eliminazione contro il Belgio ai sedicesimi di finale. Il tecnico Pape Thiaw ha pagato la troppa fiducia a veterani come Kalidou Koulibaly e Sadio Mané, fondamentali in gennaio ma fortemente dannosi nel Mondiale. La sanguinosa rimonta subita negli ultimi minuti dagli europei ha lasciato strascichi pesanti, come l'addio del CT Pape Thiaw e del portiere Edouard Mendy.

Il nuovo allenatore Patrick Vieira non potrà dunque contare sul numero 1 dell'Al-Ahli, ex vincitore della Champions League con il Chelsea. 59 presenze con i Leoni della Teranga e la Coppa d'Africa vinta nel 2021 (oltre che quella discussa di quest'anno), Edouard Mendy dovrebbe essere sostituito da Mory Diaw (Al Shabab) sulla linea di porta. L'ex Le Havre aveva già preso il posto di Mendy durante il Mondiale 2026, quando un infortunio al ginocchio aveva costretto l'ex Chelsea a uscire dal campo contro la Norvegia.

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