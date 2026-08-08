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Il campionato brasiliano di Serie A 2026 prosegue con la 22ª giornata, che propone la sfida tra Palmeiras-Internacional, in programma domenica 9 agosto alle ore 21:00 italiane. All'Allianz Parque si affrontano due squadre che vivono momenti opposti della stagione: il Palmeiras guida la classifica con 47 punti, mentre l'Internacional occupa il sedicesimo posto con 22 punti, a ridosso della zona retrocessione.
La partita mette quindi in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono consolidare il primato e proseguire la corsa verso il titolo, mentre gli ospiti cercano un risultato di prestigio per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della graduatoria.
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Il Palmeiras vuole rafforzare il primatoIl Palmeiras sta disputando una stagione di altissimo livello, come dimostrano i 47 punti conquistati nelle prime ventuno giornate. La formazione paulista vuole sfruttare il fattore campo per ottenere un'altra vittoria e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa al titolo.
Davanti ai propri tifosi, il Palmeiras proverà a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, facendo leva sulla qualità della rosa e su un attacco tra i più prolifici del campionato.
L'Internacional cerca punti salvezzaL'Internacional arriva a questa trasferta con la necessità di muovere la classifica. I 22 punti raccolti finora valgono il sedicesimo posto e rendono fondamentale conquistare risultati positivi per allontanarsi dalla zona retrocessione.
La squadra di Porto Alegre dovrà disputare una gara di grande attenzione tattica, cercando di limitare le iniziative offensive della capolista e sfruttare le ripartenze per creare pericoli.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Palmeiras e Internacional mette di fronte due formazioni con obiettivi completamente diversi. Da una parte la capolista, determinata a proseguire la propria marcia verso il titolo, dall'altra una squadra chiamata a lottare per mantenere la categoria.
Il pronostico sorride al Palmeiras, ma il campionato brasiliano ha spesso dimostrato che anche le gare più sbilanciate sulla carta possono riservare sorprese.
Le probabili formazioni di Palmeiras-InternacionalLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato brasiliano.
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