Il campionato di Clausura argentino 2026 propone uno dei match più attesi della 4ª giornata: il Clásico tra San Lorenzo-Huracán, in programma domenica 9 agosto alle ore 22:00 italiane. Allo Stadio Pedro Bidegain va in scena uno dei derby più sentiti del calcio argentino, una sfida ricca di storia, rivalità e passione, nella quale la classifica passa spesso in secondo piano.

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Il San Lorenzo vuole imporsi nel derby

Il

affronta il derby davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare tre punti dal grande valore, sia per la classifica sia per il prestigio della rivalità. La formazione rossoblù proverà a sfruttare il fattore campo per prendere il controllo della partita e regalare una soddisfazione ai propri sostenitori.

In incontri di questo tipo intensità, concentrazione e carattere possono fare la differenza quanto la qualità tecnica.

L'Huracán sogna il colpo in trasferta

L'

arriva alla sfida con la volontà di interrompere la festa dei rivali e portare a casa un successo che avrebbe un peso enorme nella stagione. Gli ospiti cercheranno di disputare una gara attenta, sfruttando ogni occasione per colpire e mettere in difficoltà il San Lorenzo.

La squadra sa che nei derby gli episodi possono cambiare l'inerzia della partita in qualsiasi momento.

Il momento della sfida

Il confronto tra

e

è molto più di una semplice partita di campionato. È uno dei derby storici dell'Argentina, capace di regalare emozioni, agonismo e un'atmosfera unica sugli spalti.

Entrambe le squadre daranno il massimo per conquistare una vittoria che avrebbe un significato speciale, rendendo questo appuntamento uno dei più affascinanti della quarta giornata del Clausura.

Le probabili formazioni di San Lorenzo-Huracán

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Clausura argentino.

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