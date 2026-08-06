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La Bundesliga 2026/27 prende il via con la 1ª giornata, che si apre con la sfida tra Bochum-Hertha Berlino, in programma venerdì 7 agosto alle ore 20:30. Le due squadre inaugurano il nuovo campionato tedesco con l'obiettivo di partire con il piede giusto e conquistare subito punti importanti.
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Il Bochum vuole iniziare con una vittoriaIl Bochum affronta la prima giornata davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di inaugurare nel migliore dei modi la nuova stagione. La formazione di casa punta a sfruttare il fattore campo per mettere subito in cassaforte punti preziosi e acquisire fiducia per il prosieguo del campionato.
Una buona partenza potrebbe rappresentare un importante slancio per affrontare con maggiore serenità le settimane successive.
L'Hertha Berlino cerca un esordio positivoL'Hertha Berlino si presenta al debutto stagionale con la volontà di partire forte e ottenere un risultato importante in trasferta. La squadra della capitale vuole dimostrare fin dalle prime uscite di poter competere ad alti livelli e cercherà di imporre il proprio gioco anche lontano da casa.
Gli ospiti proveranno a sfruttare qualità tecnica e organizzazione per mettere in difficoltà il Bochum.
Il momento della sfidaL'esordio in Bundesliga rappresenta sempre un appuntamento particolare, nel quale entusiasmo e motivazioni possono fare la differenza. Bochum e Hertha Berlino vogliono iniziare la stagione con una prestazione convincente e conquistare i primi punti del campionato.
Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una gara intensa, con entrambe le squadre determinate a partire con il piede giusto.
Le probabili formazioni di Bochum-Hertha BerlinoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la prima giornata della Bundesliga.
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