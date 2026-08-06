La sfida di tennis tra Ann Li ed Elena Rybakina è valida per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca venerdì 7 agosto alle ore 18:00 italiane.

Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione sul cemento outdoor e rappresenta uno degli ultimi grandi appuntamenti prima degli US Open. Da una parte c'è Elena Rybakina, tra le principali favorite per il titolo, dall'altra l'americana Ann Li, pronta a giocarsi le proprie possibilità contro una delle migliori giocatrici del circuito.

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Ann Li: caratteristiche e carriera

Ann Li, nata nel 2000 negli Stati Uniti, è una tennista che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio importante nel circuito WTA grazie alla continuità di rendimento e ai risultati ottenuti soprattutto sul cemento. Dopo i primi successi nel circuito ITF è riuscita a conquistare anche un titolo WTA, entrando stabilmente tra le prime cinquanta del ranking mondiale.

Il suo stile di gioco è molto equilibrato: ottima mobilità, colpi piatti da fondo campo e una buona capacità di cambiare ritmo durante gli scambi. Sul cemento riesce a esprimere il proprio miglior tennis, sfruttando velocità e precisione.

Elena Rybakina: caratteristiche e carriera

Elena Rybakina, nata nel 1999 e rappresentante del Kazakistan, è una delle giocatrici più forti del panorama mondiale. Campionessa di Wimbledon nel 2022 e vincitrice degli Australian Open 2026, ha conquistato numerosi titoli WTA 1000, confermandosi stabilmente nelle prime posizioni del ranking mondiale.

Il suo tennis è costruito su un servizio devastante e su colpi estremamente potenti da fondo campo. Rybakina ama prendere subito il comando dello scambio e, quando trova continuità, è in grado di dominare praticamente qualsiasi avversaria.

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Il momento delle due tenniste

Ann Li sta disputando una stagione positiva e arriva a Toronto dopo aver superato il primo turno con una prestazione convincente. L'americana continua a crescere sul cemento, superficie che valorizza le sue caratteristiche, e affronta questa sfida con l'obiettivo di sorprendere una delle favorite del torneo.

Rybakina, invece, si presenta in Canada dopo aver eliminato Daria Kasatkina al debutto, confermando il proprio ottimo stato di forma e la candidatura al titolo finale. La kazaka ha dimostrato ancora una volta di saper gestire i momenti difficili e punta ad arrivare fino in fondo anche in questo WTA 1000.

Pronostico

Il cemento di Toronto rappresenta una superficie ideale per il tennis di Elena Rybakina, che può sfruttare il servizio e la potenza dei propri colpi per prendere immediatamente il controllo della partita. Ann Li proverà a rispondere con continuità e intensità da fondo campo, cercando di allungare gli scambi e limitare il numero di vincenti della kazaka.

In un torneo prestigioso come il National Bank Open, l'esperienza nei grandi appuntamenti spesso fa la differenza, e sotto questo aspetto Rybakina parte con un vantaggio evidente. Se riuscirà a mantenere alte le percentuali al servizio, sarà molto difficile per l'americana trovare il ritmo giusto.

Il pronostico è nettamente dalla parte di Elena Rybakina, favorita per il passaggio agli ottavi di finale. Ann Li ha le qualità per restare in partita soprattutto nelle fasi iniziali dell'incontro, ma la superiorità tecnica e la maggiore potenza della kazaka fanno pensare a una vittoria in due set.

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