La EFL Cup 2026/27 prosegue con un'altra sfida a eliminazione diretta, che vede affrontarsi Burton Albion-Blackburn Rovers, in programma sabato 8 agosto alle ore 16:00. La formula della gara secca rende il confronto ancora più avvincente: in palio c'è il passaggio del turno e ogni episodio potrà rivelarsi decisivo.

Il Burton Albion proverà a sfruttare il fattore campo per sorprendere un avversario di grande tradizione, mentre il Blackburn Rovers cercherà di far valere la qualità della propria rosa per iniziare con una vittoria il proprio percorso nella competizione.

PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Dove vedere Burton Albion-Blackburn Rovers in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Burton Albion-Blackburn Rovers nel palinsesto Live

Il Burton Albion punta sull'entusiasmo del pubblico

Il

affronta questa sfida con l'obiettivo di regalare una soddisfazione ai propri tifosi e conquistare una qualificazione di prestigio. I padroni di casa dovranno disputare una gara intensa e ordinata, cercando di limitare la qualità degli avversari.

L'entusiasmo del pubblico potrebbe rappresentare un'arma importante in una partita da dentro o fuori.

Il Blackburn Rovers vuole rispettare il pronostico

Il

arriva all'appuntamento con la volontà di evitare sorprese e proseguire il proprio cammino in EFL Cup. La formazione ospite proverà a imporre il proprio ritmo di gioco, facendo leva sull'esperienza e sulla qualità della rosa.

L'obiettivo sarà indirizzare la partita fin dai primi minuti e conquistare il passaggio del turno.

Il momento della sfida

La sfida tra

e

promette equilibrio e intensità. La gara secca aumenta la pressione su entrambe le squadre, consapevoli che un solo errore potrebbe compromettere la qualificazione.

Il Blackburn parte con i favori del pronostico, ma il Burton Albion proverà a sfruttare il fattore campo per sovvertire le previsioni.

Le probabili formazioni di Burton Albion-Blackburn Rovers

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara secca valida per la EFL Cup.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA EFL CUP IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU