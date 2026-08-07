La sfida di tennis tra Maria Sakkari e Coco Gauff è valida per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto alle ore 01:00 italiane.

Un confronto di altissimo livello tra due protagoniste del circuito WTA: da una parte la greca Maria Sakkari, ex numero 3 del mondo e giocatrice sempre molto competitiva nei grandi appuntamenti, dall'altra l'americana Coco Gauff, campionessa Slam e una delle stelle assolute del tennis femminile. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più importanti della stagione e si disputa sul cemento outdoor di Toronto, superficie che premia velocità, atletismo e capacità di adattamento.

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Maria Sakkari: caratteristiche e carriera

Maria Sakkari, nata nel 1995 in Grecia, è una delle giocatrici più fisiche e combattive del circuito WTA. Dopo aver raggiunto la terza posizione del ranking mondiale, ha costruito la propria carriera grazie a una straordinaria intensità atletica e a una grande capacità di competere ai massimi livelli.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla potenza fisica, sulla resistenza negli scambi e su una grande aggressività da fondo campo. Sakkari ama imporre un ritmo elevato alla partita, sfruttando il servizio e il diritto per cercare di comandare gli scambi.

Sul cemento riesce spesso a esprimere un tennis efficace, soprattutto quando trova continuità al servizio e riesce a mantenere alta l'intensità per tutta la durata dell'incontro.

Coco Gauff: caratteristiche e carriera

Coco Gauff, nata nel 2004 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più importanti della nuova generazione. Campionessa degli US Open 2023 e stabilmente nelle prime posizioni del ranking WTA, ha già conquistato numerosi titoli importanti nonostante la giovane età.

Il suo punto di forza è la completezza: grande velocità negli spostamenti, risposta al servizio tra le migliori del circuito e una notevole maturità tattica. Negli ultimi anni ha migliorato molto anche il servizio e la gestione dei momenti decisivi, diventando una giocatrice molto più solida rispetto agli inizi della carriera.

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Il momento delle due tenniste

Sakkari arriva a Toronto con grande fiducia dopo una vittoria convincente al secondo turno contro Zeynep Sonmez, superata con un netto 6-3, 6-2. La greca sembra aver ritrovato maggiore continuità dopo un periodo complicato e punta a confermare i segnali positivi contro una delle avversarie più forti del torneo.

Gauff, invece, affronta il torneo canadese con l'obiettivo di arrivare fino in fondo in un appuntamento fondamentale della stagione sul cemento. L'americana rappresenta una delle principali candidate nei grandi tornei e vuole sfruttare la tournée nordamericana per prepararsi al meglio agli US Open.

Pronostico

Il cemento di Toronto potrebbe favorire Coco Gauff, che grazie alla sua velocità negli spostamenti e alla qualità della risposta riesce spesso a mettere in difficoltà anche le giocatrici più potenti. La statunitense ha inoltre una maggiore capacità di variare il gioco e gestire i momenti importanti.

Sakkari, però, resta un'avversaria estremamente pericolosa: la greca può trasformare la partita in una battaglia fisica, trascinando gli scambi e mettendo alla prova la tenuta atletica dell'americana. In un WTA 1000 come il National Bank Open, dove ogni dettaglio può essere decisivo, l'esperienza e la gestione della pressione avranno un peso importante.

Il pronostico è dalla parte di Coco Gauff, favorita per il passaggio agli ottavi di finale. La maggiore completezza tecnica e la capacità di incidere in risposta fanno pendere la sfida dalla parte dell'americana, ma Sakkari ha le caratteristiche per renderle la partita molto dura e potrebbe riuscire a portarla al terzo set.

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