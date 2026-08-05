La sfida di tennis tra Alycia Parks e Alexandra Eala è valida per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra mercoledì 5 agosto e giovedì 6 agosto alle ore 02:10 italiane.

Un confronto molto interessante tra due giocatrici della nuova generazione del tennis femminile: da una parte l'americana Alycia Parks, dotata di uno dei servizi più potenti del circuito WTA, dall'altra la filippina Alexandra Eala, protagonista di una crescita straordinaria e reduce dal primo titolo WTA della sua carriera. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione sul cemento outdoor e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in vista degli US Open.

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Alycia Parks: caratteristiche e carriera

Alycia Parks, nata nel 2000 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più interessanti del panorama americano. Dopo essersi fatta notare nel circuito ITF, ha conquistato il suo primo titolo WTA nel 2023 a Lione, iniziando a trovare maggiore continuità anche nei tornei di livello superiore.

Il suo tennis è costruito principalmente sulla potenza: il servizio è la sua arma migliore, con una delle velocità di battuta più elevate del circuito, ma anche il diritto rappresenta un colpo estremamente efficace. Parks ama giocare in modo aggressivo, cercando di prendere subito il controllo dello scambio e chiudere rapidamente i punti.

Il cemento è una superficie particolarmente adatta alle sue caratteristiche, perché permette di sfruttare al massimo il servizio e i colpi potenti da fondo campo.

Alexandra Eala: caratteristiche e carriera

Alexandra Eala, nata nel 2005 nelle Filippine, è considerata una delle giovani promesse più interessanti del tennis mondiale. Cresciuta alla Rafa Nadal Academy, ha costruito il proprio percorso tra circuito juniores e tornei ITF, prima di compiere il definitivo salto di qualità nel circuito WTA.

Nel 2026 ha conquistato il primo titolo WTA della sua carriera a Washington, diventando la prima giocatrice filippina della storia a vincere un torneo del circuito maggiore. Un risultato che ha confermato il suo enorme talento e il suo potenziale.

Il suo stile di gioco è molto completo: mancina, dotata di grande rapidità negli spostamenti, Eala abbina solidità da fondo campo a improvvise accelerazioni. La sua capacità di leggere il gioco e cambiare ritmo durante gli scambi rappresenta una delle sue principali qualità.

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Il momento delle due tenniste

Alycia Parks arriva a Toronto con l'obiettivo di ritrovare continuità nei grandi appuntamenti. L'americana ha sempre dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria quando riesce a esprimere il proprio tennis aggressivo, soprattutto sulle superfici veloci.

Alexandra Eala, invece, vive il momento migliore della propria giovane carriera. Il successo ottenuto a Washington ha aumentato enormemente la sua fiducia e la filippina arriva al WTA 1000 canadese con la consapevolezza di poter competere anche contro giocatrici più esperte e quotate.

Pronostico

Il cemento di Toronto sembra adattarsi molto bene alle caratteristiche di Alycia Parks, che può fare la differenza grazie al servizio e alla capacità di trovare vincenti da fondo campo. Contro una giocatrice come Eala, però, non sarà semplice: la filippina è molto abile nel prolungare gli scambi e possiede una varietà tecnica che può creare problemi all'americana.

La sfida potrebbe dipendere soprattutto dalla capacità di Parks di mantenere alte le percentuali al servizio e di evitare scambi troppo lunghi, dove Eala potrebbe riuscire a far valere maggiore mobilità e intelligenza tattica.

Il pronostico è leggermente dalla parte di Alycia Parks, favorita per il passaggio del turno grazie alla maggiore esperienza sul cemento e alla potenza dei suoi colpi. Alexandra Eala però rappresenta una delle sorprese più interessanti del circuito e, forte della fiducia acquisita a Washington, ha tutte le qualità per rendere la partita equilibrata e provare a conquistare un'altra grande vittoria.

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