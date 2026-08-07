Lo streaming gratis della gara West Ham United-Portsmouth: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La EFL Cup 2026/27 prosegue con una sfida da non perdere che vede affrontarsi West Ham United-Portsmouth, in programma sabato 8 agosto alle ore 16:00. La formula della gara secca rende l'incontro ancora più avvincente: chi vince accede al turno successivo, mentre la squadra sconfitta saluterà immediatamente la competizione.
Per il West Ham United si tratta dell'occasione per iniziare con il piede giusto il cammino in coppa davanti ai propri tifosi, mentre il Portsmouth proverà a sovvertire il pronostico e conquistare una qualificazione di prestigio contro un avversario di categoria superiore.
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Il West Ham United punta a far valere la propria qualitàIl West Ham United affronta la gara davanti al pubblico di casa con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno senza lasciare spazio a sorprese. Gli Hammers possono contare su una rosa ricca di qualità ed esperienza e cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.
La formazione londinese vuole sfruttare il fattore campo per indirizzare la partita e continuare il proprio percorso nella competizione.
Il Portsmouth sogna l'impresaIl Portsmouth arriva all'appuntamento con entusiasmo e la consapevolezza di avere poco da perdere. La squadra ospite proverà a disputare una partita ordinata e intensa, cercando di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà il West Ham.
In una gara a eliminazione diretta, anche un singolo episodio può cambiare completamente il destino della qualificazione.
Il momento della sfidaLa partita tra West Ham United e Portsmouth mette di fronte due club con una lunga tradizione nel calcio inglese. La differenza di categoria rende i padroni di casa favoriti sulla carta, ma la EFL Cup ha spesso regalato sorprese e risultati inattesi.
Il West Ham cercherà di evitare passi falsi, mentre il Portsmouth proverà a regalarsi una serata da ricordare.
Le probabili formazioni di West Ham United-PortsmouthLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara secca valida per la EFL Cup.
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