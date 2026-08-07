La sfida di tennis tra Elina Svitolina e Amanda Anisimova è valida per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca domenica 8 agosto alle ore 18:00 italiane.

Un confronto di grande fascino tra due giocatrici di alto livello: da una parte l'ucraina Elina Svitolina, ex numero 3 del mondo e una delle tenniste più esperte del circuito, dall'altra l'americana Amanda Anisimova, talento straordinario della nuova generazione che ha ritrovato continuità dopo un periodo difficile. Le due si affrontano sul cemento del National Bank Open, uno dei tornei WTA 1000 più importanti della stagione e appuntamento chiave in vista degli US Open.

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Elina Svitolina: caratteristiche e carriera

Elina Svitolina, nata nel 1994 in Ucraina, è una delle giocatrici più complete e costanti degli ultimi anni. Ex numero 3 del ranking mondiale, ha conquistato numerosi titoli WTA e ha raggiunto più volte le fasi finali dei tornei più prestigiosi, dimostrando una straordinaria capacità di competere ai massimi livelli.

Il suo tennis si basa principalmente su solidità, intelligenza tattica e grande velocità negli spostamenti. Svitolina è una delle migliori interpreti della fase difensiva, ma negli ultimi anni ha migliorato molto anche la capacità di trasformare la difesa in attacco.

Sul cemento riesce spesso a esprimere un tennis molto efficace grazie alla rapidità di gioco e alla sua capacità di leggere in anticipo le intenzioni delle avversarie.

Amanda Anisimova: caratteristiche e carriera

Amanda Anisimova, nata nel 2001 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più talentuose della sua generazione. Dopo essersi messa in mostra giovanissima con il raggiungimento della semifinale al Roland Garros 2019, ha vissuto alcuni periodi complicati prima di tornare stabilmente ai vertici del circuito.

Il suo tennis è basato sulla potenza dei colpi da fondo campo, soprattutto sul diritto e sulla capacità di trovare vincenti improvvisi. Anisimova possiede grande tecnica e un'ottima sensibilità, qualità che le permettono di cambiare ritmo e sorprendere anche le migliori giocatrici del mondo.

Il cemento è una superficie sulla quale può esprimere al meglio il proprio tennis aggressivo, sfruttando la velocità del campo per comandare gli scambi.

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Il momento delle due tenniste

Svitolina arriva a Toronto in un ottimo momento di forma e con grande fiducia dopo aver superato Anastasia Potapova con una prestazione dominante, chiudendo la sfida con un netto 6-1, 6-1. L'ucraina ha mostrato grande solidità e confermato di essere ancora una giocatrice capace di mettere in difficoltà anche le avversarie più potenti.

Anisimova, invece, sta vivendo una fase molto positiva della propria carriera. L'americana ha ritrovato continuità dopo gli stop del passato e a Toronto ha già dimostrato grande carattere, superando sfide complicate e confermandosi una delle giocatrici più pericolose del torneo.

Pronostico

Il cemento di Toronto potrebbe regalare una partita molto equilibrata tra due giocatrici con caratteristiche opposte. Svitolina proverà a sfruttare la propria esperienza, allungando gli scambi e cercando di portare Anisimova fuori dalla sua zona di comfort. L'americana, invece, punterà sulla potenza dei colpi e sulla capacità di chiudere rapidamente i punti.

In un torneo WTA 1000 come il National Bank Open, la gestione della pressione nei momenti decisivi spesso diventa fondamentale. Svitolina ha dalla sua una grande esperienza nei match importanti, mentre Anisimova può contare su un livello di talento offensivo superiore quando riesce a giocare libera mentalmente.

*Il pronostico è leggermente dalla parte di Elina Svitolina, favorita per il passaggio ai quarti di finale grazie alla maggiore esperienza e alla grande solidità mostrata nelle ultime partite. Anisimova però ha tutte le armi per creare problemi all'ucraina: se riuscirà a imporre il proprio ritmo e a limitare gli errori gratuiti, la sfida potrebbe trasformarsi in un match molto combattuto fino al terzo set.

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